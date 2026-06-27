Neuer Namenssponsor für Memmingens Eistempel

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen freut sich, gemeinsam mit der Memminger Unternehmensgruppe Kutter ein neues Kapitel in der Geschichte des Eishockeystandorts aufzuschlagen.

Im Rahmen des Fanfests am Hühnerberg wurde KUTTER offiziell als neuer Namenssponsor der Eissporthalle, die ab sofort Kutter-Arena heißt, vorgestellt. Die Partnerschaft ist auf mehrere Jahre angelegt und startet ab sofort.

Mit der neuen Partnerschaft erhält die Heimspielstätte der Memminger Indians nicht nur einen neuen Namen, sondern wird auch optisch weiterentwickelt. Ein erster Schritt ist die Erneuerung der Sitzplätze in der Halle. Die bisherigen grünen Sitze werden nach und nach gegen neue rote Modelle ausgetauscht und sorgen künftig für ein noch stimmigeres Gesamtbild in den Vereinsfarben des ECDC Memmingen. „Wir sind stolz nicht nur Namensgeber zu sein, sondern ein engagierter und verlässlicher Partner. Gemeinsam mit dem ECDC, den Teams und den Fans wollen wir die Zukunft der Kutter-Arena positiv gestalten – vom Nachwuchs bis zum Profisport,“ so Andreas Haas, Geschäftsführer Finanzen bei Kutter.

Bereits beim Fanfest packten zahlreiche Helferinnen und Helfer tatkräftig mit an und unterstützten den Ausbau der bisherigen Bestuhlung. Der ECDC bedankt sich herzlich bei allen Fans, Ehrenamtlichen und Unterstützern, die mit ihrem Einsatz einmal mehr gezeigt haben, was die starke Gemeinschaft rund um die Indians auszeichnet. In den kommenden Wochen wird dann die neue Bestuhlung durch das Team der Firma Kutter montiert und angebracht.

Ein besonderer Dank gilt der Firma Kutter, allen voran Andreas Haas (Geschäftsführer Finanzen) sowie Daniel Winkler (Vorsitzender Geschäftsführer) für das Vertrauen und das Bekenntnis zum Eishockeystandort Memmingen. Mit diesem Engagement wird die Weiterentwicklung der Eissporthalle nachhaltig unterstützt und ein wichtiges Zeichen für die Zukunft des Eissports in Memmingen gesetzt.

Ebenso bedankt sich der ECDC ausdrücklich bei seinem langjährigen Hauptsponsor GEFRO und dessen Geschäftsführer Thilo Frommlet, der die Umsetzung der neuen Bestuhlung ebenfalls tatkräftig unterstützt und damit einen wichtigen Beitrag zur Modernisierung der Arena leistet.

„Mit Kutter gewinnen wir einen starken regionalen Partner, der unsere Werte teilt und sich langfristig für den Eissport in Memmingen engagiert. Gemeinsam schaffen wir beste Voraussetzungen, um unseren Standort weiterzuentwickeln und unseren Fans ein noch attraktiveres Stadionerlebnis zu bieten“, so Thomas Butzke, Vorstand des ECDC Memmingen.

Andreas Haas (Geschäftsführer Finanzen, Kutter): „Die Kutter-Arena ist für uns weit mehr als ein Name – sie ist ein starkes Bekenntnis zur Region und zu einer Partnerschaft, die perfekt passt. Wir stehen gemeinsam für Leidenschaft, Teamgeist und echte Verbundenheit.“

339 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro