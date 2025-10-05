Neuer Name, neues Team: Die Eagles Essen West starten heute in die Regionalliga West Saison

Essen. (MK) Es hat nicht lange gedauert: Als Pleiteklub Moskitos Essen gerade zu Grabe getragen war, wurde mit den Eagles Essen West der Nahfolgeverein aus der Taufe gehoben.

Thomas Böttcher bleibt an der Spitze des Essener Eishockeyvereins

Der neue Klub hat mit dem ersten Vorsitzenden Thomas Böttcher allerdings auch ein altbekanntes Gesicht von den Moskitos an der Spitze. Eine Konstellation, die nicht allen gefällt, die es mit dem Eishockey in Essen halten.

Ihm zur Seite stehen David Goßen (2. Vorsitzender), Julian Goßen (Schatzmeister) und Geschäftsstelleneiter Timo Struwe.

Außerdem gibt es einen Wirtschaftsbeirat, bestehend aus Jörn Maritzen (Nachwuchs), Carsten Arndt (Skaterhockey), Michéle Böhme (Marketing), Michelle Kahnert (Mitglieder), Katharina Schmidt (Grafik), Uwe Stevens (Verband) und Dominik Sänger (IT).

Geschäftsstelleneiter Timo Struwe wird an der Curtiusstraße von Michelle Kahnert, Barbara Matthies und Carolin Assenmacher unterstützt.

Insgesamt sind also schon vom Start weg eine Menge Leute am Neuaufbau beteiligt.

Schnelle Klarheit: Neuer Name, neues Logo und Start in der Regionalliga West

Anfang August gab man den Namen des neuen Eishockeyvereins vom Westbahnhof bekannt. Schnell war klar, dass die Essener in der Regionalliga West starten dürfen und nicht von ganz unten neu aufbauen müssen.

Stück für Stück wurde fortan an den Strukturen und an der neuen Mannschaft gewerkelt. Mit der Wohnbau eG Essen und mit Westenergie konnten wichtige Partner auch für den neuen Verein gewonnen werden.

Nemirovsky coacht die Eagles

Mikhail Nemirovsky, der eigentlich schon als Trainer der Moskitos in dieser Saison in der Oberliga fungieren sollte, gab seine Zusage auch bei den Eagles eine Klasse tiefer das Traineramt zu übernehmen. Nemirovsky (51) war einst sechs Jahre in Bad Kissingen als Spielertrainer aktiv und danach in der Oberliga Süd fast sechs Spielzeiten bei den Höchstadt Alligators tätig. In der letzten Saison sprang er als „Feuerwehrmann“ beim Zweitligisten Freiburg ein. Nun will er in Essen die Zukunft mitgestalten.

Kader verfügt über eine Menge Oberligaerfahrung

Der Kader der Essener ist momentan in der Abwehr noch etwas dünn besetzt. Allerdings sollen auch die eigenen Nachwuchskräfte in den Kader mit integriert werden.

Insgesamt kann sich der Kader der Eagles, besonders in Anbetracht der kurzen Zeit für die Zusammenstellung, durchaus sehen lassen. Einige Experten sehen die Essener auch schon wieder auf dem Weg in Richtung Oberliga.

Erfahrung pur im Tor mit Andryukhov

Mit Ilya Andryukhov (35) hat man einen erfahrenen Schlussmann verpflichten können, der seit 2021 in der DEL und DEL2 sein Können zeigen durfte. U20 Goalie Marlon Dolls kann als Backup von Andryukhov nur lernen.

Vier erfahrene Abwehrrecken sollen den Laden dicht halten

In der Abwehr hat man schon einiges an Oberligaerfahrung im Kader. Der gebürtige Iserlohner Max Otte wurde aus Passau zurück in den Westen gelotst und bringt 266 Oberligaspiele in seine Statistikbücher.

Maurice Becker hat in fünf Oberligastandorten 325 Spiele in der dritthöchsten Liga absolviert.

Rene Behrens hat nach seiner Nachwuchszeit in Iserlohn für Herne, Essen und Rostock auch schon 274 Oberligapartien im Kreuz. Dazu ist ihm der Westbahnhof aus seiner Moskitos-Zeit bestens bekannt.

Der Lette Ricards Birzins (36) wechselt als Eishockey-Weltenbummler vom Ligarivalen Ratingen nach Essen.

Nachwuchsmann Marlon Troschka (18) kommt vom Krefelder EV an den Westbahnhof.

Viel Durchschlagskraft im Angriff um Sturmführer Enrico Saccomani

Insgesamt zwölf Stürmer bieten die Eagles im Kader auf.

Jakub Bitomsky kommt aus dem tiefen Süden vom TEV Miesbach aus der Bayernliga nach Essen. 29 Punkte in 23 Spielen für den TEV lassen hoffen, dass er auch in der Regionalliga West ähnlich scoren kann wie schon zuvor in Kempten und Königsbrunn.

Rasmus Hahnebeck sammelte bereits in Duisburg, Hannover und Herne in 138 Drittligaspielen wichtige Erfahrungen.

Erik Keresztury (29; 227 Oberligaspiele) hat über Jahre seine Qualitäten in Regensburg und Herne unter Beweis gestellt.

Hinzu kommt der 22- jährige gebürtige Nürnberger, der auf den kaum aussprechbaren Namen Maxim Kryvorutskyy hört. Zuletzt spielte er in Füssen, kennt Trainer Nemirovsky aber schon aus seiner Zeit in Höchstadt (21/22). 168 Spiele und 61 Scorerpunkte für Memmingen, Höchstadt und Füssen sind durchaus ein Beweis dafür, dass er seinen Platz eher in der Oberliga hat.

Lennart Otten bleibt der Stadt Essen treu. Er absolvierte in der vergangenen Saison insgesamt 30 Oberligaspiele für die Moskitos und schaffte 20 Scorerpinkte.

Sturmführer dürfte Enrico Saccomani werden. Er spielte in den vergangenen sechs Jahren für die Moskitos, machte schon 2020 den Schritt in die Regionalliga mit und hat nun auch den Eagles sein Ja-Wort gegeben. Sine beeindruckende Oberliga-Bilanz: 383 Spiele, 136 Tore, 166 Assist und somit insgesamt 302 Scorerpunkte!

Ebenfalls kein Unbekannter ist der 21- jährige Maksim Anton. Er spielte zuletzt in der Central European Hockey League für Neuwied, war aber auch schon in der Oberliga für Essen und Höchstadt (Coach Nemirovsky) in 32 Spielen auf dem Eis.

Der Kanadier Grayden Gottschalk (27) war zuletzt in der Central European Hockey League für Leuven 23/24 am Puck. (34 Spiele, 48 Scorerpunkte) In der Bayernliga sammelte er letzte Saison für die Schongau Mammuts 52 Scorerpunkte in 39 Spielen.

Luis Bauer (19), Michael Wagner (18), Henri Zeeck (17) und Christopher Maritzen (17) bilden das U20-Quartett, das in dieser Saison den Sprung aus dem Nachwuchs- ins Erwachseneneishockey schaffen soll.

Nemirovsky muss die Mischung aus Erfahrung und Jugend finden

Die Eagles haben also eine Mannschaft zusammengestellt, die eine Menge Erfahrung aus höheren Spielklassen mitbringt. Es ist nun die Aufgabe von Mikhail Nemirovsky eine gesunde Mischung aus den erfahrenen Kräften und den „jungen Wilden“ zu bilden.

Fans nehmen die Eagles gut an, Testspiele verliefen positiv

Die Fans haben den neuen Klub gut angenommen. 200 Neugierige waren beim ersten öffentlichen Training dabei. Schwierig gestaltete sich die Testspielphase. Spiele gegen Timmendorf und den HSV kamen nicht zustande. Die drei Spiele gegen Bergkamen (13:2), in Braunlage (5:4) und gegen Braunlage (3:1) verliefen zumindest vielversprechend.

Punktspielstart in Dinslaken, Gentges´ Ratinger kommen zum ersten Heimspiel

Ab dem heutigen Sonntag zählt es dann Die Eagles starten in Dinslaken in die neue Regionalliga-Saison und damit auch endgültig in die neue Zeitrechnung am Westbahnhof.

Ihr erstes Heimspiel absolvieren die Essener dann in zwei Wochen erst gegen Ratingen mit dem Ex-Moskito Coach Frank Gentges.

Man darf gespannt sein, ob und wie sich der Standort mit all seinen Widrigkeiten, wie zum Beispiel der sanierungsbedürftigen Halle, entwickeln kann (darf).

Der Kader der Eagles Essen West

Tor: Ilya Andryukhov, Marlon Dolls

Abwehr: Maximilian Otte, Maurice Becker, Ricards Birzins, Marlon Troschka, Rene Behrens

Sturm: Lennart Otten, Michael Wagner, Enrico Saccomani, Luis Bauer, Erik Keresztury, Henri Zeeck, Maksim Anton, Ramus Hahnebeck, Maxim Kryvorutskyy, Christopher Maritzen, Jakub Bitomsky, Grayden Gottschalk

Trainer: Mikhail Nemirovsky

