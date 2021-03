Neuer Name, neues Logo: Schichtwechsel in PeiÃŸenberg

Peißenberg. (PM Miners) Wir schreiben das Jahr 1956 in Peißenberg. Es entstand die Abteilung Eishockey beim Turn und Sportverein Peißenberg. Trainiert wurde damals noch...

Peißenberg. (PM Miners) Wir schreiben das Jahr 1956 in Peißenberg. Es entstand die Abteilung Eishockey beim Turn und Sportverein Peißenberg. Trainiert wurde damals noch auf einem angelegten Eisplatz hinter der Bräuwastlhalle. Auch das Logo, wie es bis heute noch verwendet wurde, hatte damals seine Geburtsstunde. Dieses wird mit dem heutigen Tage nach 65 Jahren abgetragen.

Zu Beginn der Saison 2020/21 begann man in der Nachwuchsabteilung mit einer Umorientierung. Mit einem Neuen Logo und Namen möchte man frischen Wind in die Sparte Eishockey bringen. Mit dem Generationenwechsel hielt dieser frische Wind auch Einzug in die Abteilungsleitung der Sparte Eishockey. Auch im Seniorenbereich springt man jetzt auf diesen Wagen auf. Deshalb trägt von nun an auch die 1. Mannschaft des TSV den Namen „Miners“ und erhält ein neues Logo auf der Brust.

Mit dem neuen Beinamen „Miners“ – zu Deutsch „Bergbauarbeiter“ – möchte der TSV den Bezug zur Bergbautradition wiederherstellen.

Das neue Logo setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.

Schläger und Puck – Die gekreuzten Schläger und der fliegende Puck sollen den Bezug zum Eishockey widerspiegeln.

TSV Peißenberg – ohne den Hauptverein TSV Peißenberg gäbe es die Abteilung Eishockey nicht.

„Miners“ – Ist der neue Beiname und ersetzt die „Eishackler“.

Berge – Stellt den Bezug zur Heimat im Pfaffenwinkel her.

„Pickl“ – Ist das Werkzeug, mit dem die Bergwerksleute die Kohle aus dem Stein schlugen.

„Nachdem der Nachwuchsbereich im vergangenen September damit begonnen hat, war es nur der logische Schritt das man auch im Seniorenbereich nachzieht.

Mit dem neuen Logo und Namen will die Abteilung Eishockey Tradition und Moderne unter einen Hut bringen“, sagt der TSV Präsident und momentaner Spartenleiter, Stefan Rießenberger.

Im Internet findet ihr uns jetzt unter https://miners.tsv-eishockey.de

Nach den „Hornets“ (1999-2002) und den „Eishacklern“ (2002-2021) halten nun die TSV Peißenberg „Miners“ mit ihrem neuen Slogan Einzug in die Peißenberger Eissporthalle.

[ays_poll id=77