Neuer Keeper für die Rockets

Limburg. (PM EGDL) Von den Lausitzer Füchsen wechselt der 22-jährige Deutsch-Slowake Marian Kapicak, der bereits in der vergangenen Saison per Förderlizenz für die EG Diez-Limburg zum Einsatz kam, an den Heckenweg.

Der in Martin (Slowakei) geborene Kapicak fand seinen Weg über den Ingolstädter und Deggendorfer Nachwuchs zu den Lausitzer Füchsen. Dort war er hauptsächlich für die U23 im Einsatz, bestritt aber auch eine Partie in der DEL2, wehrte dabei 34 von 36 Schüssen ab und sicherte seinem Team mit einer bärenstarken Leistung einen Punkt in Krefeld. In der Regionalliga Ost führte er die Jungfüchse Weißwasser mit einem Gegentorschnitt von 3,67 hinter den weit enteilten Mannschaften aus Schönheide, Berlin und Chemnitz als „Best of the Rest“ auf den vierten Tabellenplatz nach der Hauptrunde.

„Ich habe mich bewusst für Diez-Limburg entschieden“, so der junge Goalie. „Bei den Spielen zum Ende der abgelaufenen Runde konnte ich mir ein Bild vom Verein machen und mir hat es direkt sehr gut gefallen. Auch der gute Kontakt zu Arno und die Tatsache, dass einige Spieler aus dem alten Team an Bord bleiben, spielte für mich eine wichtige Rolle. Ich mache bewusst den Schritt zurück in die Regionalliga und erhoffe mir möglichst viel Eiszeit um mich für Aufgaben in höheren Ligen zu empfehlen. Auch meine ersten Schritte in der Arbeitswelt werden hier in Diez-Limburg stattfinden. Ich freue mich, wenn die neue Saison endlich startet und wir loslegen können.“

„Mit der Verpflichtung setzen wir weiter auf unser Konzept der Aus- und Weiterbildung junger Spieler“, äußert sich der sportliche Leiter Arno Lörsch über den Transfer. „Marian hat letzte Saison bereits für uns als Förderlizenzspieler gespielt und einen guten Eindruck hinterlassen. Bei seinem ersten Einsatz in Herford war er noch sichtlich nervös, dies hat sich dann aber in den weiteren Spielen gelegt. Er hat in seiner Nachwuchszeit eine gute und solide Torhüterausbildung erhalten und wird seinen Weg machen.“

Folgender Kader der Saison 2023/24 wurde bisher veröffentlicht

Tor: Tim Marco Stenger, Marian Kapicak

Verteidigung: Lorenzo Valenti, Torben Reuner, Alexander Seifert

Sturm: Paul König, Marcel Kurth, Brendan Nehmer, Niko Lehtonen, Horka Sekesi

