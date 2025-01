Neuer Job fÃ¼r Uwe Krupp

Lugano. (EM / HCL) Neue Aufgabe für Ex-Bundestrainer Uwe Krupp.

Knapp zehn Monate nach seinem Aus bei den Kölner Haien zieht es den Ex-NHL Spieler in die Schweiz. Zunächst erst einmal als „Feuerwehrmann“.

Der Hockey Club Lugano hat Uwe Krupp als neuen Cheftrainer der ersten Mannschaft verpflichtet.

Der 59-jährige deutsche Trainer, geboren am 24. Juni 1965 in Köln, hat einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2024/25 unterzeichnet. Krupp gehört zu den erfolgreichsten Spielern in der Geschichte des deutschen Eishockeys.

Nach einer beeindruckenden Spielerkarriere mit zwei Stanley-Cup-Titeln (Colorado Avalanche 1996 und Detroit Red Wings 2002) und 810 NHL-Spielen begann Krupp 2004 seine Trainerlaufbahn.

Er führte die deutsche Nationalmannschaft bei fünf Weltmeisterschaften und zwei Olympischen Spielen und coachte später Vereine wie die Kölner Haie, Eisbären Berlin und Sparta Prag, wobei er dreimal das DEL-Playoff-Finale erreichte. Zuletzt kehrte er nach Köln zurück, wo er bis 2024 tätig war.

Der Club und der neue Head Coach werden in den kommenden Tagen das Assistenztrainer-Team festlegen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV