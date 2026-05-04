Neuer Job für Mike Stewart

Wien. (PM Capitals) Die Vienna Capitals engagierten Mike Stewart als neuen Head-Coach der Profimannschaft.

Der Austro-Kanadier ist damit der 14. Cheftrainer in der Vereinsgeschichte. Stewart machte sich zuletzt in Deutschland als Head-Coach einen Namen. Dort betreute der Austro-Kanadier im Laufe von 13 Spielzeiten die Fischtown Pinguins Bremerhaven, Augsburger Panther, Kölner Haie und zuletzt die Grizzlys Wolfsburg. Als Aktiver ging der heute 53-Jährige zwischen 2001 und 2010 für den VSV aufs Eis und repräsentierte Österreich bei zwei A-Weltmeisterschaften. Stewart unterschrieb bei den Vienna Capitals einen Zweijahresvertrag.

Direkt nach seinem Karriereende als Profi im Jahr 2010 wurde Mike Stewart beim VSV Teil des Trainerstabs. Der Austro-Kanadier begann die Spielzeit 2010/11 als Assistant-Coach des Profiteams, nur um die Rolle als Cheftrainer noch im Februar 2011 selbst zu übernehmen. Stewart betreute die Villacher auch in der Saison 2011/12. Danach erlebte der heute 53-Jährige eine lange und erfolgreiche Zeit in Deutschland. Von 2012 bis 2015 trainierte Stewart den damaligen Zweitligisten Fischtown Pinguins Bremerhaven. In der Saison 2013/14 führte er die Norddeutschen zum Titelgewinn in der zweithöchsten Spielklasse und wurde zum Trainer des Jahres der DEL2 gekürt. Stewart übernahm mit der Spielzeit 2015/16 das Amt des Head-Coaches der Augsburger Panther. Der Austro-Kanadier betreute die bayerischen Schwaben für vier Spielzeiten. In der Saison 2018/19, seiner letzten in Augsburg, führte Stewart die Panther im Grunddurchgang auf Platz drei und in weiterer Folge ins Playoff-Halbfinale, wo erst im siebten Spiel der Serie Schluss war. Für den Verein, der sich mit diesem Abschneiden außerdem erstmals für die Champions Hockey League qualifizierte, war es der größte Erfolg seit dem Finaleinzug im Jahr 2010. Stewart zog daraufhin zu den Kölner Haien weiter. Mit der Saison 2021/22 heuerte er bei den Grizzlys Wolfsburg an. Der heute 53-Jährige führte die Niedersachsen in fünf Spielzeiten zweimal ins Halbfinale und einmal ins Viertelfinale der DEL.

Stewart kann darüber hinaus auf eine lange Spielerkarriere zurückblicken. Der ehemalige Verteidiger wurde im Jahr 1990 an 13. Stelle von den New York Rangers im NHL-Draft ausgewählt. Auf Profiebene ging Stewart in Nordamerika in der AHL für die Binghamton Rangers, die Springfield Falcons und die Rochester Americans sowie in der IHL für die Detroit Vipers und Manitoba Moose aufs Eis. Die Saison 2000/01 verbrachte der Verteidiger in der DEL bei den Frankfurt Lions. Im Anschluss wechselte Stewart nach Österreich zum EC iDM Wärmepumpen VSV. In neun Spielzeiten absolvierte der Verteidiger 482 Einsätze für die Adler, mit denen er außerdem zweimal die Meisterschaft gewann. In seinen letzten drei Spielzeiten führte Stewart, dessen Rückennummer in Villach unter dem Hallendach hängt, den VSV als Kapitän an. Der ehemalige Verteidiger erhielt im Jahr 2005 die österreichische Staatsbürgerschaft und repräsentierte Österreich bei den A-Weltmeisterschaften 2005 und 2007 sowie beim Division-I-Turnier 2006.

Statement Mike Stewart „Ich freue mich riesig darüber, Teil der Capitals-Organisation zu sein. Es ist eine große Ehre, hier arbeiten zu dürfen. Wien ist eine tolle Eishockeyadresse, verfügt über viel Eishockeytradition und eine großartige Fanbase. Ich habe viele Gespräche mit Christian Dolezal geführt und konnte mich auch selbst davon überzeugen, dass die Bedingungen für die Mannschaft super sind. Wir wollen in der kommenden Saison den nächsten Schritt machen. Mir gefällt die Challenge. Wien ist Wien und die Caps sind ein Name, deswegen fiel mir die Entscheidung sehr leicht.“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Mike Stewart war von Anfang an unser Wunschkandidat. Er steht für einen modernen Coaching-Stil, ist sehr kommunikativ und hat stets einen guten Draht zu seinen Teams. Mike verfügt über viel Erfahrung und hat großes taktisches Verständnis. Seine Teams pflegen einen aggressiven, schnellen und detailorientierten Spielstil, genau diesen wird er auch in unsere Gruppe mitbringen. Wir haben in den vergangenen Wochen viele lange Gespräche miteinander geführt. In diesen waren wir uns über grundsätzliche Themen, wie die Philosophie, die Werte und den Standard, auf dem die Organisation agieren soll, schnell einig.“

Steckbrief Mike Stewart

Position: Head-Coach

Geburtsdatum: 30.05.1972

Alter: 53 Jahre

Nationalität: Kanada/Österreich

Bisherige Stationen als Cheftrainer: EC iDM Wärmepumpen VSV (2011-2012), Fischtown Pinguins Bremerhaven (2012-2015), Augsburger Panther (2015-2019), Kölner Haie (2019-2020), Grizzlys Wolfsburg (2021-2026)