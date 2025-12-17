Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Neuer Jahresvertrag plus Option: Samuel Dove-McFalls bleibt ein Ice Tiger

17. Dezember 20251 Mins read148
Nürnbergs #75 Samuel Dove-McFalls - © ISPFD
Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers können kurz vor Weihnachten Vollzug bei einer wichtigen Personalie melden.

Samuel Dove-McFalls hat seinen Vertrag bei den Ice Tigers um ein weiteres Jahr verlängert. Der neue Vertrag des 28-jährigen Stürmers beinhaltet zudem eine beidseitige Option für die PENNY DEL-Saison 2027/28.

Samuel Dove-McFalls kam zur vergangenen Saison von den Lausitzer Füchsen aus der DEL2 nach Nürnberg und hat sich seitdem zu einem großen Leistungsträger entwickelt. Mit elf Toren und elf Vorlagen aus 26 Spielen ist der in Montreal geborene Linksschütze aktuell drittbester Scorer der Ice Tigers. Mit 22 Punkten belegt er ligaweit den neunten Rang unter den deutschen Spielern. Seine Zweikampfquote von 58,3 Prozent ist die drittbeste im Nürnberger Team.

„Ich habe viel Vertrauen in diese Truppe und sehe ein großes Potential hier in Nürnberg. Meine Freundin und ich fühlen uns in Nürnberg sehr wohl und ich habe eine wichtige Rolle im Team. Deswegen bleibe ich sehr gerne hier und freue mich auf die Zukunft. Ich habe große Ziele, möchte mich natürlich weiterentwickeln und für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Das wäre eine große Ehre für mich“, sagt Samuel Dove-McFalls.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Seit seiner Ankunft in Nürnberg und in der DEL hat Sam sein Spiel ständig verbessert und ist meiner Meinung nach einer der besten deutschen Zwei-Wege-Mittelstürmer der Liga. Sam steht in jeder wichtigen Phase des Spiels für uns auf dem Eis und hat auch in der Kabine eine Führungsrolle übernommen.“

