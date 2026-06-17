Neuer Importstürmer und ein DEL2-erfahrener Verteidiger kommen nach Leipzig

Leipzig. (PM IceFighters) Der kanadische Stürmer Kameron Kielly schnürt in der kommenden Spielzeit die Schlittschuhe für die KSW IceFighters Leipzig.

Nach zwei Jahren im Trikot der Dundee Stars, einem Team der britischen EIHL (Elite Ice Hockey League), wechselt er erstmals auf das europäische Festland.

Der 29-jährige stammt aus Charlottetown in der am Atlantik gelegenen kleinsten kanadischen Provinz Prince Edward Island. Bis 2020 war er fast ausschließlich für Mannschaften in dieser Provinz aktiv, bevor er zur Saison 2020/2021 zum texanischen Team Allen Americans in die ECHL (East Coast Hockey League) wechselte. Dieser Liga blieb er bis 2024 treu – unterbrochen von kurzen Abstechern in die AHL (Belleville Senators – das Farmteam der Ottawa Senators) und in die EIHL (Sheffield Steelers).

Zu den ECHL-Stationen des 1,85 m großen Rechtsschützen gehörten neben den Allen Americans auch die US-amerikanischen Mannschaften Indy Fuel, Atlanta Gladiators, Toledo Walleye und South Carolina Stingrays.

„Kameron ist ein Zwei-Wege-Stürmer, der das erforderliche Gesamtpaket an Fähigkeiten mitbringt, um als Führungsspieler voranzugehen. Er ist läuferisch und technisch bestens ausgebildet, hat ein hohes Spielverständnis und konnte bei seinen bisherigen Stationen nicht nur als Vorbereiter glänzen, sondern hat auch seinen Torriecher oft genug bewiesen. Wir sind froh, ihn zur kommenden Saison in unser Team aufnehmen zu können“, so IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach über den kanadischen Neu-Leipziger.

KSW IceFighters verpflichten Daniel Schwaiger

Verteidiger Daniel Schwaiger spielt ab der kommenden Saison für die KSW IceFighters Leipzig. Der 24-jährige wechselt vom DEL2-Team Blue Devils Weiden in die Messestadt.

Daniel Schwaiger stammt aus Garmisch-Partenkirchen und startete seine Eishockeylaufbahn beim dortigen SC Riessersee. Über den Nachwuchs des EHC München führte ihn der weitere Karriereweg im Nachwuchs nach Salzburg zur Red Bull Eishockey Akademie, wo er in der Saison 2017/2018 Champion der damaligen EBJL (Erste Bank Junior League) wurde. Für die RB Hockey Juniors absolvierte er 56 Spiele in der AlpsHL. Zudem trug er als Nachwuchsspieler 28-mal das deutsche Auswahltrikot.

In seiner Profikarriere stand der Linksschütze bislang 51-mal in der DEL (München, Ingolstadt, Schwenningen) sowie 168-mal in der DEL2 (Ravensburg, Freiburg, Weiden) auf dem Eis. Mit den Ravensburg Towerstars feierte Daniel Schwaiger in der Saison 2022/2023 die DEL2-Meisterschaft, als man sich im Finale gegen Bad Nauheim mit 4:1 Siegen durchsetzen konnte.

„Daniel ist ein offensivstarker Verteidiger, der trotz seiner erst 24 Jahre schon jede Menge Erfahrung aus höheren Ligen mitbringt. Neben zahlreicher Spiele in der DEL und DEL2 war er auch schon international aktiv – für Salzburg und Ingolstadt in der Champions Hockey League. Seine Verpflichtung ist für uns ein enormer Qualitätsgewinn, zumal wir bei ihm weiteres Steigerungspotenzial sehen. Wir freuen uns sehr, Daniel in der kommenden Saison im Team zu haben“, sagt IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach.

165 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro