Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Nord IceFighters Leipzig Neuer Importstürmer und ein DEL2-erfahrener Verteidiger kommen nach Leipzig
IceFighters LeipzigTransfer-News

Neuer Importstürmer und ein DEL2-erfahrener Verteidiger kommen nach Leipzig

17. Juni 20262 Mins read200
Share
Daniel Schwaiger im Trikot des ERC Ingolstadt - © City-Press
Share

Leipzig. (PM IceFighters) Der kanadische Stürmer Kameron Kielly schnürt in der kommenden Spielzeit die Schlittschuhe für die KSW IceFighters Leipzig.

Nach zwei Jahren im Trikot der Dundee Stars, einem Team der britischen EIHL (Elite Ice Hockey League), wechselt er erstmals auf das europäische Festland.

Der 29-jährige stammt aus Charlottetown in der am Atlantik gelegenen kleinsten kanadischen Provinz Prince Edward Island. Bis 2020 war er fast ausschließlich für Mannschaften in dieser Provinz aktiv, bevor er zur Saison 2020/2021 zum texanischen Team Allen Americans in die ECHL (East Coast Hockey League) wechselte. Dieser Liga blieb er bis 2024 treu – unterbrochen von kurzen Abstechern in die AHL (Belleville Senators – das Farmteam der Ottawa Senators) und in die EIHL (Sheffield Steelers).

Zu den ECHL-Stationen des 1,85 m großen Rechtsschützen gehörten neben den Allen Americans auch die US-amerikanischen Mannschaften Indy Fuel, Atlanta Gladiators, Toledo Walleye und South Carolina Stingrays.

Kameron ist ein Zwei-Wege-Stürmer, der das erforderliche Gesamtpaket an Fähigkeiten mitbringt, um als Führungsspieler voranzugehen. Er ist läuferisch und technisch bestens ausgebildet, hat ein hohes Spielverständnis und konnte bei seinen bisherigen Stationen nicht nur als Vorbereiter glänzen, sondern hat auch seinen Torriecher oft genug bewiesen. Wir sind froh, ihn zur kommenden Saison in unser Team aufnehmen zu können“, so IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach über den kanadischen Neu-Leipziger.

KSW IceFighters verpflichten Daniel Schwaiger

Verteidiger Daniel Schwaiger spielt ab der kommenden Saison für die KSW IceFighters Leipzig. Der 24-jährige wechselt vom DEL2-Team Blue Devils Weiden in die Messestadt.

Daniel Schwaiger stammt aus Garmisch-Partenkirchen und startete seine Eishockeylaufbahn beim dortigen SC Riessersee. Über den Nachwuchs des EHC München führte ihn der weitere Karriereweg im Nachwuchs nach Salzburg zur Red Bull Eishockey Akademie, wo er in der Saison 2017/2018 Champion der damaligen EBJL (Erste Bank Junior League) wurde. Für die RB Hockey Juniors absolvierte er 56 Spiele in der AlpsHL. Zudem trug er als Nachwuchsspieler 28-mal das deutsche Auswahltrikot.

In seiner Profikarriere stand der Linksschütze bislang 51-mal in der DEL (München, Ingolstadt, Schwenningen) sowie 168-mal in der DEL2 (Ravensburg, Freiburg, Weiden) auf dem Eis. Mit den Ravensburg Towerstars feierte Daniel Schwaiger in der Saison 2022/2023 die DEL2-Meisterschaft, als man sich im Finale gegen Bad Nauheim mit 4:1 Siegen durchsetzen konnte.

„Daniel ist ein offensivstarker Verteidiger, der trotz seiner erst 24 Jahre schon jede Menge Erfahrung aus höheren Ligen mitbringt. Neben zahlreicher Spiele in der DEL und DEL2 war er auch schon international aktiv – für Salzburg und Ingolstadt in der Champions Hockey League. Seine Verpflichtung ist für uns ein enormer Qualitätsgewinn, zumal wir bei ihm weiteres Steigerungspotenzial sehen. Wir freuen uns sehr, Daniel in der kommenden Saison im Team zu haben“, sagt IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
165
Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus?


Share
Previous post „Der ewig Junge“ Dustin Gazley geht in seine siebte Saison in Weiß-Rot

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Ratinger Ice AliensTransfer-News

Ratinger Ice Aliens präsentieren ihre Top-Neuverpflichtung

Ratingen. (PM Ice Aliens) Die Ratinger Ice Aliens verstärken ihren Kader mit...

By17. Juni 2026
EHF Passau Black HawksTransfer-News

Berufliche Perspektive im Fokus: Elias Rott und Michael Reich verlassen die Passau Black Hawks

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks gehen ohne Elias Rott...

By17. Juni 2026
HCB Südtirol AlperiaTransfer-News

„Der ewig Junge“ Dustin Gazley geht in seine siebte Saison in Weiß-Rot

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass mit...

By17. Juni 2026
ESV KaufbeurenTransfer-News

Julian Schams wird ein Joker

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren treibt seine Kaderplanungen für die kommenden...

By17. Juni 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten