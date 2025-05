Neuer ImportstÃ¼rmer fÃ¼r das Wolfsrudel

Freiburg. (PM EHC) Der EHC Freiburg freut sich, die Verpflichtung des 25-jährigen tschechischen Stürmers Matěj Pekař bekannt zu geben.

Der vielseitige Angreifer wechselt vom Erstligisten HC Litvínov zu den Breisgauern und wird hier eine wichtige Importstelle im Angriff besetzen.

Matěj Pekař begann seine Karriere in Tschechien bei HC Jablonec nad Nisou und sammelte früh Erfahrungen in Nordamerika, wo er in der USHL für die Muskegon Lumberjacks sowie in der OHL für die Barrie Colts und Sudbury Wolves spielte. Parallel dazu trug er von der U16 bis zur U20 durchgehend das Trikot der tschechischen Nationalmannschaft.

Im NHL-Draft 2018 wurde er in der vierten Runde an 94. Stelle von den Buffalo Sabres ausgewählt. Anschließend spielte er in der AHL für die Rochester Americans und das Hartford Wolf Pack. In der Saison 2024/25 stand er für HC Litvínov in der tschechischen Extraliga auf dem Eis.

Peter Salmik, Sportdirektor des EHC Freiburg: „Matej ist ein Spieler, der sowohl technisch stark als auch körperlich präsent ist. Er bringt eine Menge internationaler Erfahrung mit, die unserem Team guttun wird. Wir freuen uns, dass er ein Teil unserer Wölfe-Familie wird und sind davon überzeugt, dass er uns weiterbringt.“

Neuzugang Matej Pekar ergänzt: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe beim EHC Freiburg. Der Club genießt einen sehr guten Ruf, und das, was ich im Vorfeld über das Team und die Stimmung rund um die Spiele erfahren habe, hat mir meine Entscheidung leicht gemacht. Ich kann es kaum erwarten, auf dem Eis zu stehen und meinen Beitrag zu unserem gemeinsamen Ziel beizutragen.“

Seine Karriere in Zahlen

Der Kader des EHC Freiburg für die DEL2-Saison 2025/26 (Stand: 30.05.2025)

Torhüter: Patrik Cerveny, Fabian Hegmann

Abwehr: Petr Heider, Maximilian Leitner, Sameli Ventelä, David Trinkberger (Krefeld Pinguine), Samuel Schindler (Dresdner Eislöwen), Alexander De Los Rios

Sturm: Christian Billich, Eero Elo, Shawn O’Donnell, Tomas Schwamberger, Sebastian Streu, Nikolas Linsenmaier, Lukas Mühlbauer (Ravensburg Towerstars), Matej Pekar (HC Litvinov)

