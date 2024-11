Neuer Import-Verteidiger fÃ¼r die LÃ¶wen Frankfurt – Hiobsbotschaft fÃ¼r Dominik Bokk

Die Löwen Frankfurt haben ihre Abwehr mit der Verpflichtung von Andy Welinski verstärkt. Der 31-jährige Verteidiger wechselt aus der American Hockey League (AHL), wo...

Der 31-jährige Verteidiger wechselt aus der American Hockey League (AHL), wo er zuletzt für die Utica Comets spielte, erstmals nach Europa. Mit einer Körpergröße von 1,85 m und einem Gewicht von 91 kg bringt der Rechtsschütze beeindruckende physische Präsenz mit aufs Eis.

Welinski hat eine beachtliche Karriere in Nordamerika hinter sich: In 327 AHL-Spielen sammelte er wertvolle Erfahrung, und in der NHL absolvierte er 46 Spiele für die Anaheim Ducks, in denen er ein Tor und fünf Assists erzielte. Seine Erfahrung und Vielseitigkeit könnten ein Gewinn für die Löwen-Defensive sein.

In Frankfurt wird Welinski die Rückennummer #3 tragen. Der US-Amerikaner wird bereits morgen in Frankfurt erwartet, um sich seinem neuen Team anzuschließen.

Auf der Homepage der Löwen erklärten die Beteiligten folgendes:

Andy Welinski: „Nach 10 Spielzeiten in Nordamerika, die ich in der NHL und der AHL verbracht habe, bot sich in Frankfurt die Chance, auf die ich gewartet habe. Ich freue mich darauf, mein Talent in ein neues Team einzubringen, europäisches Eishockey in der ersten Liga zu erleben, Deutschland zu erkunden und Kontakte zu alten und neuen Freunden zu knüpfen.“

Tom Rowe: „Er ist ein sehr erfahrener und schlauer Verteidiger. Er hat ein gutes Spielverständnis und wird unseren Verteidiger-Kern stabilisieren. Er freut sich auf Frankfurt und seine erste Station in Europa. Ich glaube, er weiß noch nicht viel mehr über Frankfurt, außer, dass sich die Europäische Zentralbank hier befindet. Ich habe mit einem Freund von mir über ihn geredet und wir sind uns einig, dass er ein sehr sympathischer Kerl ist und einen guten Charakter hat.“

Daniel Heinrizi: „Andy hat die letzten neun Jahre auf Top Niveau in Nordamerika gespielt. Er wird unserer Verteidigung mit seiner Erfahrung defensiv wie offensiv helfen. Wir freuen uns, dass er sich für einen Wechsel nach Europa entschieden hat.“

Die Karriere von Andy Welinski in Zahlen

Bokk fällt lange aus

Hiobsbotschaft für die Löwen und Stürmer Dominik Bokk.

Im Spiel gegen Augsburg am vergangenen Dienstag erlitt Dominik Bokk eine schwerwiegende Unterkörperverletzung. Dominik Bokk wird Anfang kommender Woche operiert und fällt vermutlich drei Monate aus.

Verletzungs-Update: Markus Lauridsen und Carter Rowney stehen kurz vor der Rückkehr aufs Eis, bei Nathan Burns wird es noch einen Moment länger dauern.

