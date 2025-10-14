Neuer Headcoach für Schweden

Kopenhagen. (FG) Nach der Mitteilung über Hallams Ende nach der WM 2025, ist nun die Nachfolge klar.

Noch am Tag der Verkündung, dass Sam Hallam die schwedische Nationalmannschaft verlassen wird, kamen Spekulationen über den Nachfolger auf. Die schwedische Zeitung Sportbladet nannte bereits Rikard Grönborg, der aktuell bei Tappara Tampere Headcoach ist.

Es dauerte keine 24 Stunden und der neue Tre Kronor-Coach nach der WM 2026 wurde präsentiert: Es wird Rikard Grönborg.

Um elf Uhr veröffentlichte Tappara aus der finnischen Liiga eine Mitteilung, dass Headcoach Grönborg den Verein nach der Saison 2025/26 verlassen wird. Es dauerte nur 30 Minuten und dann folgte die Bestätigung des schwedischen Eishockeyverbandes. Laut Pressemitteilung des Verbandes läuft der Vertrag bis zum Ende der Saison 2030.

„Es ist sehr positiv, dass wir schon so früh vor den kommenden Spielzeiten den nächsten Nationaltrainer gefunden haben. Rikard stand ganz oben auf unserer Kandidatenliste und hat in unseren Gesprächen großes Herz für den schwedischen Eishockeysport und die Nationalmannschaft gezeigt. Wir haben eine wichtige Arbeit begonnen, bei der wir eine moderne Organisation rund um die Herren-Nationalmannschaft Tre Kronor aufbauen wollen, um mit den Veränderungen im internationalen Eishockeysport Schritt zu halten. Rikard wird eine Schlüsselrolle in dieser Arbeit übernehmen. Unser Ziel ist klar – wir wollen die Besten der Welt werden“, sagt Anders Lundberg, Nationalmannschaftschef des Schwedischen Eishockeyverbands.

Damit haben sich die Spekulationen als richtig erwiesen und Grönborg kehrt nach sieben Jahren als Trainer Schwedens zurück, mit denen er unter anderem bereits zwei WM-Goldmedaillen als Headcoach und eine weitere als Assistent holte.

