Neuer Headcoach bei den Piranhas

Rostock. (PM Piranhas) Ab sofort wird der derzeitig spielende Co-Trainer Chris Stanley als Headcoach an der Bande stehen. Der Vertrag mit Nies Garbe wurde im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst.

Präsident Tobias Mundt: „Wir wünschen Niels alles Gute für seine Zukunft und danken ihm für seinen Einsatz beim Rostocker Eishockey Club.“ Bereits beim Heimspiel am 22. Januar wird Chris Stanley die Geschicke an der Bande leiten und nicht mehr als Spieler der Piranhas auflaufen.

Auf dem Eis gibt es noch eine weitere Veränderung, denn Fabio Frick gehört nicht mehr zum Kader der Piranhas. “Fabio ist bereits vor Weihnachten an uns herangetreten, dass er aus persönlichen Gründen das Team verlassen und wieder in seine Heimat zurückkehren möchte. Diesem Wunsch sind wir nachgekommen und haben seinen Vertrag zum 01. Januar 2021 aufgelöst. Wir danken Fabio für seinen Einsatz im Trikot der Piranhas und wünschen ihm für seine Zukunft und seine sportlichen Ziele alles Gute.” so Vize Christian Trems.