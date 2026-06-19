Neuer Hauptsponsor für die Iserlohn Roosters

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters gehen ab der kommenden Spielzeit mit einem neuen Hauptsponsor aufs Eis – und der kommt, wie könnte es anders sein, direkt aus der eigenen Stadt: Schlüter-Systems.

Ganz neu ist die Verbindung allerdings nicht: Seit vielen Jahren gehört das Iserlohner Familienunternehmen zum Team hinter dem Team, ist bereits mit seinem Logo auf den Hosen der Roosters präsent und war 2024 sowie 2025 „Sponsor of the Day“ bei den Schlüter-Festspieltagen rund um den Jahreswechsel. Nun baut es sein Engagement aus und wird ab dem Saisonstart im September 2026 in der Eissporthalle am Seilersee noch präsenter vertreten sein.

Für Frank Richter, bei den Iserlohn Roosters verantwortlich für Sponsoring und Marketing, ist die erweiterte Zusammenarbeit der nächste logische Schritt: „Die über Jahre gewachsene, enge und vertrauensvolle Partnerschaft hat deutlich gemacht, wie viele gemeinsame Werte uns verbinden. Dass Schlüter-Systems sein Engagement jetzt noch einmal ausbaut, ist für uns ein starkes Zeichen. Das ist kein kurzfristiges Gastspiel, sondern eine langfristig angelegte Kooperation, die sich seit Jahren bewährt hat und auch in Zukunft Impulse setzen wird.“

Beim neuen Hauptsponsor ist die Vorfreude auf die kommende Spielzeit ebenfalls groß. „Eishockey steht für Leidenschaft, Fairness und Teamgeist – Werte, die auch uns auszeichnen. Seit vielen Jahren haben wir eine enge Bindung zu den Iserlohn Roosters, die mit ihren Leistungen in der höchsten deutschen Eishockeyliga ein starkes Aushängeschild für unsere Heimatstadt sind – viele unserer Beschäftigten und auch wir selbst sind echte Roosters-Fans. Deshalb freuen wir uns darauf, diesen Weg künftig noch enger gemeinsam zu gehen und unseren Beitrag dazu zu leisten, dass sich die positive Entwicklung des Clubs auf und neben dem Eis fortsetzt“, erklärt Marc Schlüter, Geschäftsführer von Schlüter-Systems.

211 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro