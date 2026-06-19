Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Iserlohn Roosters Neuer Hauptsponsor für die Iserlohn Roosters
Iserlohn Roosters

Neuer Hauptsponsor für die Iserlohn Roosters

19. Juni 20261 Mins read155
Share
Schlüter Systems ist neuer Hauptsponsor der Roosters: (von links) Frank Richter, bei den Iserlohn Roosters verantwortlich für Sponsoring und Marketing, Wolfgang Brück, geschäftsführender Gesellschafter der Iserlohn Roosters, sowie die beiden Geschäftsführer von Schlüter-Systems Marc und Udo Schlüter - © Schlüter Systems
Share

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters gehen ab der kommenden Spielzeit mit einem neuen Hauptsponsor aufs Eis – und der kommt, wie könnte es anders sein, direkt aus der eigenen Stadt: Schlüter-Systems.

Ganz neu ist die Verbindung allerdings nicht: Seit vielen Jahren gehört das Iserlohner Familienunternehmen zum Team hinter dem Team, ist bereits mit seinem Logo auf den Hosen der Roosters präsent und war 2024 sowie 2025 „Sponsor of the Day“ bei den Schlüter-Festspieltagen rund um den Jahreswechsel. Nun baut es sein Engagement aus und wird ab dem Saisonstart im September 2026 in der Eissporthalle am Seilersee noch präsenter vertreten sein.

Für Frank Richter, bei den Iserlohn Roosters verantwortlich für Sponsoring und Marketing, ist die erweiterte Zusammenarbeit der nächste logische Schritt: „Die über Jahre gewachsene, enge und vertrauensvolle Partnerschaft hat deutlich gemacht, wie viele gemeinsame Werte uns verbinden. Dass Schlüter-Systems sein Engagement jetzt noch einmal ausbaut, ist für uns ein starkes Zeichen. Das ist kein kurzfristiges Gastspiel, sondern eine langfristig angelegte Kooperation, die sich seit Jahren bewährt hat und auch in Zukunft Impulse setzen wird.“

Beim neuen Hauptsponsor ist die Vorfreude auf die kommende Spielzeit ebenfalls groß. „Eishockey steht für Leidenschaft, Fairness und Teamgeist – Werte, die auch uns auszeichnen. Seit vielen Jahren haben wir eine enge Bindung zu den Iserlohn Roosters, die mit ihren Leistungen in der höchsten deutschen Eishockeyliga ein starkes Aushängeschild für unsere Heimatstadt sind – viele unserer Beschäftigten und auch wir selbst sind echte Roosters-Fans. Deshalb freuen wir uns darauf, diesen Weg künftig noch enger gemeinsam zu gehen und unseren Beitrag dazu zu leisten, dass sich die positive Entwicklung des Clubs auf und neben dem Eis fortsetzt“, erklärt Marc Schlüter, Geschäftsführer von Schlüter-Systems.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
211
Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus?


Share
Previous post Nächster Zweitliga-Defender für die Saale Bulls

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Grizzlys WolfsburgIserlohn RoostersKassel HuskiesNürnberg Ice Tigers

Zweite Auflage des Probonio Cup mit Gastgeber Kassel, Iserlohn, Wolsburg und Nürnberg

Kassel. (PM Huskies) Im Rahmen der Vorbereitung auf die Saison 26/27 findet...

By29. Mai 2026
Iserlohn Roosters

Füchse und Roosters setzen Kooperation fort

Iserlohn. (PM Roosters) Gemeinsam mit den Füchsen Duisburg setzen die Iserlohn Roosters...

By27. Mai 2026
Iserlohn Roosters

Wechsel im Vorstand des Iserlohner EC: Josef Jost tritt aus privaten Gründen kürzer

Iserlohn. (PM Roosters) Der Iserlohner EC nimmt eine Umbesetzung seines Vorstandes vor:...

By27. Mai 2026
Iserlohn Roosters

Der Vorbereitungsplan 2026/27 der Iserlohn Roosters ist komplett

Iserlohn. (PM Roosters) Der Fahrplan der Iserlohn Roosters für die Saisonvorbereitung auf...

By19. Mai 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten