Neuer Goalie kommt auch aus Duisburg an den Sandbach!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Mit dem 23- jährigen Linus Schwarte wechselt vor der nächsten Saison bereits der dritte Spieler von den Füchsen Duisburg aus der Oberliga Nord nach Ratingen.

Der junge Goalie hat seine Jugend u.a. in Österreich und bei der Düsseldorfer EG verbracht, ehe er seit 2021 in Diensten der Füchse stand, mit denen er auch die Regionalligameisterschaft gewann.

In der letzten Spielzeit kam der 1,69 m große und 69 kg schwere Linksfänger in 9 Spielen für die Füchse zum Einsatz, darunter der 4:1-Erfolg gegen die Saale Bulls aus Halle und der 5:4-Heimsieg gegen die Tilburg Trappers.

Jetzt hat sich Linus für einen Wechsel in die Regionalliga zu den Ice Aliens entschieden, was Cheftrainer Frank Gentges natürlich zufrieden stimmt: „Die Torhüterposition ist die mit Abstand wichtigste Position in der Mannschaft und muss absolut top besetzt sein. Durch den Abgang von Christoph Oster, der bei uns als Nr.1 gesetzt war, haben wir nach dem geeigneten Nachfolger gesucht. Ich gehe davon aus, dass wir diesen mit Linus Schwarte gefunden haben und ich denke sogar, dass bei seinem Entwicklungspotential auf Dauer noch mehr möglich ist. Mit dem Torhütergespann Linus Schwarte und Leon Brunet bin ich sehr zufrieden.“

Linus wird in der nächsten Spielzeit mit der Rückennummer 32 auflaufen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV