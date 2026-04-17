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Neuer Goalie für Rosenheim

17. April 20261 Mins read141
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Daniel Fießinger - © Starbulls Media (Schirmer-Lion)
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Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim verstärken ihren Kader zur kommenden Saison mit Daniel Fießinger.

Der 29-jährige Torhüter wird künftig für die Starbulls zwischen den Pfosten stehen.

Daniel Fießinger bringt neben seiner konstant starken Entwicklung in den vergangenen Jahren auch eine umfangreiche Vita mit. Bereits in jungen Jahren sammelte er Erfahrung auf höchstem Niveau, absolvierte Einsätze in der DEL und stand zudem international in der Champions Hockey League auf dem Eis. Darüber hinaus durchlief er sämtliche Nachwuchs-Nationalmannschaften des DEB.

Mit seinem Spielstil passt Fießinger ideal in das Profil der Starbulls und soll der Mannschaft die nötige Stabilität auf der Torhüterposition geben. Durch seine Größe bringt Fießinger zudem ideale Voraussetzungen für das moderne Torwartspiel mit. Gleichzeitig bleiben die Starbulls durch diese Verpflichtung flexibel in der Besetzung ihrer Kontingentstellen.

„Daniel kennt die Liga sehr gut und hat über Jahre hinweg gezeigt, dass er ein starker Rückhalt sein kann“, sagt Starbulls-Headcoach Jari Pasanen. „Er bringt Ruhe in das Spiel und gibt der Mannschaft Sicherheit.“

Daniel Fießinger blickt voller Vorfreude auf die nächste Saison in Rosenheim: „Ich freue mich sehr, dass der Wechsel geklappt hat. Ich habe nur gute Erinnerungen an die Spiele gegen Rosenheim und an das Stadion. Umso mehr freue ich mich jetzt darauf, dort jedes Wochenende auf dem Eis zu stehen – und mit den eigenen Fans im Rücken zu spielen.“
Die Starbulls Rosenheim freuen sich, Daniel Fießinger in Rosenheim begrüßen zu dürfen und wünschen ihm einen erfolgreichen Start im grün-weißen Trikot.

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