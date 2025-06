Neuer Goalie fÃ¼r die Straubing Tigers

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers haben für die kommende Spielzeit 2025/26 mit Sebastian Wieber einen weiteren Torhüter unter Vertrag genommen.

Der 22-jährige Rosenheimer stand in der vergangenen Saison für die Hammer Eisbären in der Oberliga zwischen den Pfosten.

„Sebastian ist ein junger, motivierter Torwart, der bei uns die Chance bekommt, sich auf höchstem Niveau weiterzuentwickeln“, sagt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers. „Er wird das Training bereichern und ist bereit, sich dieser Herausforderung zu stellen.“

Für Wieber ist der Wechsel nach Straubing ein großer Schritt: „Ich bin sehr dankbar, ein Teil der Tigers-Familie zu sein und die Möglichkeit zu bekommen, mich in Straubing beweisen zu dürfen. Ich freue mich auf den nächsten Schritt in meiner Karriere in einer professionellen Umgebung und darauf, jeden Tag hart an mir zu arbeiten und mich zu verbessern.“

Die Straubing Tigers heißen Sebastian Wieber herzlich willkommen und wünschen ihm einen erfolgreichen Start in seiner ersten PENNY DEL-Saison.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV