Neuer Goalie fÃ¼r den ESV Kaufbeuren

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der Eissportverein Kaufbeuren reagiert mit der Verpflichtung von Cody Porter auf die verletzungsbedingten AusfÃ¤lle von Daniel FieÃŸinger und Rihards Babulis auf der TorhÃ¼terposition.

Der Kanadier ist bereits heute Mittag in Kaufbeuren eingetroffen und soll, sofern alle behÃ¶rdlichen und lizenztechnischen Voraussetzungen erfÃ¼llt sind, am Wochenende auch schon fÃ¼r den ESVK zum Einsatz kommen.

Der 28 Jahre alte LinksfÃ¤nger war in der vergangenen Spielzeit schon bei den Starbulls Rosenheim in der DEL2 aktiv und stand dabei auch am 50. Spieltag gegen seinen neuen Arbeitgeber im Kasten der Oberbayern.

Bei den Jokern wird Cody Porter zukÃ¼nftig nun das Trikot mit der RÃ¼ckennummer 35 tragen.

