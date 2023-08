Neuer Goalie des HCB kommt von den Fischtown Pinguins Bremerhaven – Lockerer Sieg fÃ¼r Bozen gegen Fassa im ersten Freundschaftsspiel

Artikel anhören Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia eröffnete die neue Saison mit einem nie gefährdeten 9:0 Erfolg gegen die Fassa Falcons im...

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia eröffnete die neue Saison mit einem nie gefährdeten 9:0 Erfolg gegen die Fassa Falcons im Gianmario Scola Stadion von Alba di Canazei.

Nach zwei intensiven Trainingswochen in Corvara war der Spielrhythmus natürlich noch etwas verhalten.

Das Match. Der neue weißrote Übungsleiter Niklas Sundblad gewährte allen seinen Aktiven Eiszeit, in der Mannschaftsaufstellung fehlten noch die beiden Verteidiger Vandane und Teves, Stürmer Ford und der soeben verpflichtete Goalie Svenberg.

Es dauerte gerade einmal drei Minuten bis zur Bozner Führung durch Miceli, der einen Rebound von Rohregger verwertete. Felicetti und Halmo ließen weitere Chancen liegen, für Fassa hatte Iori in Unterzahl den Ausgleich auf dem Schläger, Vallini war jedoch zur Stelle. Nach knapp 13 Minuten erzielte Thomas in Überzahl den zweiten weißroten Treffer, für die Hausherren versuchten es ohne Erfolg Parmesani, Abbott und Schiavone.

Der zweite Abschnitt war ein reiner Monolog der Weißroten: zuerst traf Kapitän Frank mit einem präzisen Schuss aus dem Slot, während Halmo eine Stafette mit McClure und Frank erfolgreich abschloss. Zwei Minuten später erwischte Pietroniro seinen Ex-Mitspieler Rohregger mit einem harmlosen Schuss aus mittlerer Distanz, während Lessio nach einem erfolglosen Powerplay sein erster Treffer im weißroten Trikot mit einem blitzschnellen Konter gegen den inzwischen eingewechselten Marco Felicetti gelang. Eine Sekunde vor der zweiten Pause besiegelte Miceli im Breakaway seinen persönlich zweiten und siebten Bozner Treffer.

Parlett, Alberga und Miceli besorgten im Schlussabschnitt Marco Felicetti im Kasten der Fassaner jede Menge an Arbeit, bis McClure im Powerplay zum achten Mal für Bozen zuschlug, Gazley hatte ihm die Scheibe maßgerecht aufgelegt. Kurz vor dem Schlusspfiff trug sich auch Mantenuto in die Torschützenliste ein.

Die nächste Verpflichtung für Frank & Co. Gibt es am Wochenende im Memorial Hansjörg Brunner: dort warten als Gegner der ESVK und die Hausherren von Meran.

Niklas Svedberg ist der neue Goalie von Bozen

Der HCB Südtirol Alperia teilt offiziell mit, den schwedischen Torhüter Niklas Svedberg für die Saison 2023/24 unter Vertrag genommen zu haben. Somit ist der weißrote Kader für die angehende Saison komplett.

Der 33-jährige gebürtig aus Sollentuna ist ein Goalie von großer internationaler Erfahrung, hat er doch in den besten Ligen der Welt, wie der NHL, der AHL, der KHL bis zur schwedischen SHL und der deutschen DEL, gespielt. Seine Karriere begann in der Jugendmannschaft von Djurgårdens und MODO Hockey, wobei er mit letzterer im Profi-Lager debütierte: während er auch in den schwedischen Jugendnationalmannschaften zum Zuge kam, gewann er 2012 die Meisterschaft als Stammgoalie mit Brynäs IF, wobei seine Fangquote in der Regular Season bei 91,5% und in den Playoff bei 94,7% lag (mit 4 Shutouts in der Postseason). Im Anschluss fand die Karriere seine Fortsetzung in Nordamerika: am 29. Mai 2012 unterschrieb er einen Entry-Level Vertrag bei den Boston Bruins und spielte seine erste Saison in der AHL in Providence: dank einer Fangquote von 92,5% in der Regular Season wurde er zum besten Torhüter der Meisterschaft gewählt. Auch im Jahr darauf verblieb er in Providence, wo er in der NHL debütierte: am 2. Jänner 2014 war er alle 60 Minuten und 50 Sekunden beim Sieg in der Verlängerung seiner Bruins gegen Nashville auf dem Eis. Wieder ein Jahr später kam er 18-mal in Boston zum Einsatz und erzielte starke 91,8%. 2015 übersiedelte er in die KHL nach Russland, wo er zwei Jahre bei Salavat Yulaev Ufa verbrachte und auch dort sehr hohe Fangquoten (bis zu 93,3% in den Playoff) erzielte. Gleichzeitig streifte er sich auch das Trikot der schwedischen Nationalmannschaft über. Er beendete seinen Vertrag in Russland vorzeitig und kehrte nach Amerika zurück: dort heuerte bei der Organisation der Minnesota Wild an, wo er den Kasten der Iowa Wild in der AHL (44 Spiele, 90,5%) verteidigte. 2018 erfolgte dann seine Rückkehr nach Schweden, wo er 4 Saisonen in der SHL, eine mit Timrå IK und drei mit Djurgårdens IF, mit diesem Team spielte er auch in der Champions Hockey League, verbrachte. Die vergangene Saison verbrachte er in der DEL im Trikot der Fischtown Pinguins, wo er 12-mal zum Einsatz kam. Es ist das erste Mal in 90 Jahren, dass ein Schwede den Bozner Kasten hütet.

„Für mich ist es eine riesige Chance, für einen Verein zu spielen, der große Ziele hat. Es wird eine intensive und lange Saison werden, da wir in der Meisterschaft und in der Champions Hockey League im Einsatz sind. Dies alles motiviert mich sehr und ich freue mich schon, dort zu sein, die Jungs kennenzulernen und mit dem Training zu beginnen“. Svedberg wird in den nächsten Tagen in Bozen erwartet.

Weitere Einzelheiten über Niklas Svedberg unter: https://www.eliteprospects.com/player/5511/niklas-svedberg

Fassa Falcons – HCB Südtirol Alperia – 0:9 (0:2 – 0:5 – 0:2)

Die Tore: 03:01 Angelo Miceli (0:1) – 12:59 PP1 Christian Thomas (0:2) – 22:16 Daniel Frank (0:3) – 24:39 Mike Halmo (0:4) – 26:39 Kris Pietroniro (0:5) – 38:22 Lucas Lessio (0:6) – 39:50 Angelo Miceli (0:7) – 50:49 PP1 Brad McClure (0:8) – 57:21 Daniel Mantenuto (0:9)

