Neuer Goalie bei den Lausitzer FÃ¼chsen

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Im Tor der Lausitzer Füchse steht in der kommenden Saison der 25-jährige gebürtige Kanadier Anthony Morrone. Der 187 cm große und...

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Im Tor der Lausitzer Füchse steht in der kommenden Saison der 25-jährige gebürtige Kanadier Anthony Morrone.

Der 187 cm große und 86 kg schwere Neuzugang wechselt von den Sheffield Steelers aus der englischen EIHL nach Weißwasser.

Seine gesamte Eishockeyausbildung absolvierte er in Kanada. So stand er bis zum Jahr 2020 für Teams in den kanadischen Junioren-Ligen QBAAA, QMEAA, QMAA, QJHL sowie QMJHL zwischen den Pfosten. Danach wagte er den Schritt nach Europa und hielt jeweils eine Saison für den EHC Lustenau in der AlpsHL, Mulhouse in der höchsten französischen Eishockeyliga sowie für HK Olimpija Ljubljana (ICEHL). In der vergangenen Saison konnte er mit den Sheffield Steelers die Meisterschaft in der höchsten englischen Liga (EIHL) feiern.

Jens Baxmann (sportlicher Berater): „Tony ist in Deutschland noch eher ein unbeschriebenes Blatt, aber unsere umfangreichen Recherchen waren ausnahmslos positiv. Wir bekommen einen Torwart, der absolut heiß darauf ist, in „Hockeytown“ das Tor dicht zu machen und der benötigte sichere Rückhalt zu werden!“

Anthony Morrone: „Ich bin super aufgeregt und stolz, dieses neue Abenteuer in Deutschland zu beginnen. Ich freue mich darauf, alle kennenzulernen und loszulegen. Ich möchte eine wirklich gute Energie in die Umkleidekabine bringen und dafür sorgen, dass meine Teamkollegen und ich jeden Tag unser Bestes geben.“

Die Verpflichtung von Anthony wurde notwendig, da Matthew Galajda mit der Bitte um Vertragsauflösung an die Lausitzer Füchse herangetreten ist. Seinem Wunsch nach persönlicher und beruflicher Neuorientierung sind die Verantwortlichen des Clubs nach intensiven Gesprächen und Verhandlungen nachgekommen. Die Füchse bedanken sich bei ihm für seinen Einsatz im Füchse Trikot und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

Kader Lausitzer Füchse – Saison 2024/2025

Tor: Anthony Morrone, Daniel Filimonow, Leon Jessler

Verteidigung: Marlon Braun; Tim Sezemsky, Sebastian Zauner, Jérémy Beaudry, Nils Elten, Toni Ritter, Dylan Plouffe

Sturm: Louis Anders, Eric Valentin, Clarke Breitkreuz, Dominik Grafenthin, Philip Ziesche, Matej Leden, Alexander Dosch, Lane Scheidl, Tom Knobloch, Lewis Zerter-Gossage, Roope Mäkitalo. Jordan Taupert Cheftrainer: Christof Kreutzer; Co-Trainer: André Mücke, Torwarttrainer: Frantisek Gistr