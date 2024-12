Neuer Gesellschafter: LÃ¶wen Frankfurt kÃ¼ndigen â€žAngriff auf die Top-Klubsâ€œ an

Frankfurt. (PM MagentaSport / EM) Abseits des Eises denken die Löwen Frankfurt mit dem Einstieg eines neuen Gesellschafters groß. Stefan Krämer, Geschäftsführender Gesellschafter Frankfurt...

Stefan Krämer, Geschäftsführender Gesellschafter Frankfurt Löwen sprach in der 2. Drittelpause über die Erweiterung des Gesellschafterkreises: „Wir haben den Gesellschafterkreis geöffnet. Wir haben die Entscheidung getroffen, dass wir uns strategisch erweitern wollen, haben die PRANGE Gruppe aus Plettenberg im Sauerland dazugeholt. Ein strategischer Partner von uns, mit dem wir schon 10 Jahre zusammenarbeiten im Bereich der Finanzbuchhaltung und der wirtschaftlichen Betreuung. Wir sind gemeinsam durch die Corona-Krise gegangen. Wir machen die Lizensierung jedes Jahr zusammen. Die PRANGE Gruppe kennt uns sehr, sehr gut. Das ist ein starker Partner an unserer Seite. Sie sind mittlerweile 20-prozentiger Gesellschafter.“

Über die „Mission 2030“. „Wir müssen uns Ziele stecken. Wir sind im 3. Jahr in der DEL und fühlen uns angekommen. Wir wollen die Lücke zu den Top-Klubs schließen. Wir wollen näher rankommen und irgendwann auch mal um Meisterschaften mitspielen können. Deswegen haben wir gesagt unsere Vision ist 2030. Da gehört auch die Klärung der hallenfrage hinzu. In Frankfurt wird seit 25, 30, gefühlt 50 Jahren über eine neue Arena gesprochen. Bisher sehe ich keine. Gibt verschiedene Projekte, an dem Thema arbeiten wir hart, aber das hat mit PRANGE nichts zu tun. Wir haben alles ganz offen kommuniziert über unsere Kanäle. Wir wollen, dass unsere Partner, aber allen voran unsere Fans wissen, bei uns ist alles safe. Ich bin nach wie vor alleiniger Geschäftsführer und verantworte das Unternehmen. PRANGE bringt uns einfach mehr Firepower, die haben ein mega Netzwerk, tolles Unternehmen. Das hilft uns auch in anderen Bereichen.“

