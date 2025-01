Neuer FlÃ¼gelstÃ¼rmer fÃ¼r die Schwenninger Wild Wings mit der Erfahrung aus 401 NHL-Spielen

Schwenningen. (PM Wild Wings) Aufgrund der zuletzt angespannten Personalsituation ziehen die Wild Wings bereits zum jetzigen Zeitpunkt ihre vorletzte Importlizenz – auch, weil mit Brett Ritchie ein Spieler auf dem Markt war, der absolut ins aktuelle Anforderungsprofil passte.

Nach einer beeindruckenden Karriere in Nordamerika, mit mehr als 400 Spielen in der NHL sowie dem Gewinn des Calder Cups in der AHL, zog es den ehemaligen zweitrunden Pick der Dallas Stars in diesem Sommer zu HK Nitra in die Slowakei. In 28 Spielen gelangen dem Flügelstürmer dabei 24 Scorerpunkte.

In Schwenningen soll Brett Ritchie nun weiter offensive Akzente setzen und mit seiner Energie das Spiel der Wild Wings auf seine Art beleben.

„Natürlich haben wir den Markt nach den jüngsten Verletzungen intensiv beobachtet. Mit Brett konnten wir nun einen Spieler verpflichten, der von seinen spielerischen Fähigkeiten gut zu uns passen sollte. Wir freuen uns deshalb, dass er sich für uns entschieden hat“, gibt Wild Wings Geschäftsführer Stefan Wagner Einblicke in die Arbeit der vergangenen Tage.

Der 31-jährige Kanadier wird zukünftig mit der Nummer 23 für die Neckarstädter auflaufen und bereits heute Abend in Schwenningen eintreffen.

