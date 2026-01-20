Neuer Co-Trainer der Joker ist bereits beim Team

Kaufbeuren. (PM ESVK) Weiterer Zuwachs für den Trainerstab des ESV Kaufbeuren.

Patric Wener, der als Trainer des Jahres 2022/2023 in Dänemarks höchster Spielklasse ausgezeichnet wurde, wird bereits beim Auswärtsspiel am Dienstagabend in Krefeld an der ESVK-Bande stehen. Zuletzt war der Schwede Chef-Trainer der KSW IceFighters Leipzig in der Oberliga Nord.

Nach Stationen im Nachwuchsbereich und als Co-Trainer in Salzburg war der 57-jährige Schwede auch in seiner Heimat bei Mora IK und IF Björklöven als Headcoach in der Verantwortung. Nach einem Jahr als Cheftrainer in Frankreich kehrte der Schwede, der auch sehr gut Deutsch spricht, nach Österreich zurück, ehe er für fünf Jahre als Cheftrainer bei den Herlev Eagles in Dänemark unter Vertrag stand. Auf ein weiteres Jahr in Dänemark bei den Frederikshavn White Hawks folgte die Anstellung bei den KSW IceFighters Leipzig. Nach einem sehr erfolgreichen ersten Jahr in der OL Nord wurde Wener im November 2025 in Leipzig von seinen Aufgaben als Headcoach entbunden, was nun das Engagement beim ESVK bis zum Ende der Saison 2025/2026 ermöglicht hat.

Patrick Reimer, sportlicher Leiter des ESVK, über Patric Wener: „Patric Wener haben wir einen weiteren sehr erfahrenen Trainer an unserer Seite, der uns im Kampf um den Klassenerhalt viel guten Input geben kann. Er wird unsere Mannschaft und das Spielsystem zusammen mit Leif Carlsson stabilisieren. Dazu möchte ich mich bei den KSW IceFighters Leipzig für den schnellen Austausch und die angenehme Kommunikation Im Zuge der Verpflichtung von Petric Wener sehr herzlich bedanken.“

