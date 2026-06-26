Neuer CEO beim EV Zug

Zug. (PM EVZ) Der neue CEO des EVZ heisst Paolo Duca (45).

Auch die Bauherren-Vertretung beim Erweiterungsbau der OYM hall ist geregelt.

Paolo Duca übernimmt den Posten des CEO EVZ per Mitte Juli und wird Nachfolger von Patrick Lengwiler. Duca hatte von 2017 bis Oktober 2025 das Amt des Sportchefs beim HC Ambrì-Piotta inne und hinterliess schon als Spieler grosse Spuren im Schweizer Eishockey. Von 2002 bis 2007 lief der gebürtige Tessiner auch fünfeinhalb Jahre lang und insgesamt 212-mal für den EVZ auf.

Paolo Duca: «Der EVZ ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe als CEO und möchte mich beim Verwaltungsrat für das Vertrauen bedanken. Gleichzeitig empfinde ich grossen Respekt für die Arbeit von Patrick Lengwiler und Reto Kläy in den vergangenen Jahren. Nun möchte ich mit meiner Erfahrung helfen, mit dem EVZ auf und neben dem Eis Erfolge feiern zu können.»

Duca wird in seiner Rolle als CEO auch eng mit dem am Samstag zum GM ernannten Ted Suihkonen arbeiten. «Ted und ich hatten bereits einen ersten Austausch und ich freue mich mit ihm zusammenzuarbeiten.» Paolo Duca und Ted Suihkonen bilden gemeinsam mit den bisherigen Mitgliedern Ibrahim Can, Karsten Huhnke und Myriam Stierli die neue Geschäftsleitung.

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung nehmen die aktuelle Lage rund um den EVZ sehr ernst und setzen sich für einen unabhängigeren EVZ ein. Als erste Massnahme wird die bestehende Kooperation mit dem OYM verbessert. Das OYM ist dabei klar Dienstleister und soll den EVZ auf dem Weg zum sportlichen Erfolg bestmöglich unterstützen.

Verwaltungsratspräsident Hans-Peter Strebel sagt: «Wir freuen uns sehr, dass wir den vakanten CEO-Posten in der Person von Paolo Duca exzellent besetzen konnten. Paolo ist mit seiner langjährigen Erfahrung in der Branche der richtige Mann für diese Position. Gemeinsam setzen wir alles daran, dass beim EVZ wieder Ruhe und sportlicher Erfolg einkehren.»

Bauherren-Vertretung geklärt

Auch die Nachfolge für die vakante Position der Bauherren-Vertretung beim Erweiterungsbau der OYM hall ist geregelt. VR-Mitglied Adrian Risi wird diese Verantwortung gemeinsam mit dem Projektbauherrn Balz Käppeli wahrnehmen und Olivier Huber, Leiter Infrastruktur beim EVZ, unterstützen.

333 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro