Neuer Center für die GEG – Brian Westerkamp kommt vom KEV an die Niers

Grefrath. (PM GEG) Für GEG-Trainer Joschua Schmitz ist im Moment nicht an Sommerurlaub zu denken.

Stattdessen stehen zahlreiche Termine, Gespräche und Telefonate auf seinem Tagesplan. Schließlich gilt es die Weichen für die Ende September beginnende neue Eishockey-Spielzeit zu stellen und einen schlagkräftigen Kader zusammen zu stellen. Auf der Suche nach Verstärkung ist der Coach inzwischen fündig geworden. Stürmer Brian Westerkamp wechselt vom letztjährigen Oberligisten Krefelder EV an die Niers und ist somit der erste Neuzugang der Saison beim Grefrath Phoenix.

Es war einer der Punkte, die Joschua Schmitz ganz oben auf seiner To-Do-Liste hatte: Ein neuer, lauf- und spielstarker Mittelstürmer sollte gefunden werden, um das Gefrather Angriffsspiel schneller, variabler und dynamischer zu machen. „Im letzten Jahr waren wir auf der Position nicht immer optimal besetzt. Ich bin sehr froh, das wir mit Brian Westerkamp nun einen läuferisch enorm starken und zudem spielintelligenten Center dazu gewinnen konnten“, so Schmitz über seinen 21-jährigen Neuzugang.

Der ursprünglich aus Hannover stammende wendige Angreifer wechselte 2016 aus der niedersächsischen Landeshauptstadt zum Krefelder EV, durchlief dort von der U16 bis U20 sämtliche Nachwuchsteams und führte das DNL-Team sogar als Kapitän aufs Eis. Im hervorragenden Krefelder 5-Sterne-Nachwuchsprogramm ausgebildet, gilt Westerkamp als guter Schlittschuhläufer. Trotz seines noch jungen Alters bringt er bereits die Erfahrung aus 25 Oberliga-Einsätzen für den KEV mit. Dabei erzielte er selbst ein Tor und bereitete vier weitere Treffer vor. Zudem kam der Angreifer in der vergangen Spielzeit per Förderlizenz viermal für die Ratinger Ice Aliens (1 Tor, 1 Assist) in der Regionalliga zum Einsatz.

„Brian ist ein absolut positiver und ehrgeiziger Typ, der immer Vollgas gibt. Dazu ist er top ausgebildet und sowohl in der Offensiv- wie Defensivbewegung ausgesprochen stark“, so Schmitz, der davon überzeugt ist, dass der Neuzugang sofort die erhoffte Verstärkung sein wird.

Westerkamp selber freut sich auf die neue Herausforderung beim Grefrath Phoenix: „Nach dem Rückzug des Krefelder Oberliga-Teams habe ich mich nach einer Alternative umgeschaut. Grefrath war für mich da die optimale Lösung. Das Team wirkte auf mich von Anfang an sehr aufgeschlossen und motiviert, so dass es mir nicht schwer gefallen ist, mich schnell einzufinden“.

Auf die Frage nach seinen persönlichen Zielen für die nächste Spielzeit meint Westerkamp: „Ich möchte natürlich eine verletzungsfreie Saison spielen und soviel Eiszeit wie möglich bekommen. Außerdem ist es mein Ziel, das Team so gut wie möglich zu unterstützen“.

Brian Westerkamp wird für den Grefrath Phoenix künftig mit der Nummer 96 auflaufen und auf Torejagd gehen. Ob seine Rückennummer etwas mit einem gewissen Fußball-Club aus seiner Heimatstadt zu tun hat, bleibt Westerkamps Geheimnis.

Unterdessen haben zahlreiche weitere Spieler aus dem Vorjahreskader ihre Zusage gegeben, auch kommende Saison in blau & gelb aufzulaufen. „Es wird sicher noch drei oder vier weitere echte Neuzugänge und einen Rückkehrer geben“ verrät Joschua Schmitz, der bereits den Großteil seiner Mannschaft für 2023/24 zusammen hat. Die Namen sollen nun nach und nach bekanntgegeben werden.

