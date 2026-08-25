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Neuer Bundestrainer wird am Donnerstag vorgestellt

25. August 20261 Mins read632
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DEB Vorstand Sport Christian Künast musste die knifflige Bundestrainersuche vorantreiben - © Moritz Eden / City-Press
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München. (EM) Die Würfel sind gefallen: Deutschland hat wieder einen Eishockey Bundestrainer.

Der Deutsche Eishockey Bund hat seine lange Suche nach einem Nachfolger für Harold Kreis beendet.

Am Donnerstag will der Verband den Nachfolger von Harold Kreis präsentieren. Kreis musste nach den enttäuschenden WM-Turnieren 2025 und 2026, sowie dem schwachen Olympiaturnier seinen Platz räumen müssen.

DEB-Vorstand Sport Christian Künast hatte mehrfach betont die Suche nach einem Nachfolger mit der nötigen Zeit und Sorgfalt anzugehen. Unterstützt wurde er dabei von Berater Peter John Lee (Eisbären) und der Sportkommission um Charly Fliegauf (Wolfsburg) und Stefan Ustorf (Nürnberg).

Ab 15 Uhr soll das bislang gut gehütete Geheimnis im Münchner SAP-Garden gelüftet werden.

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