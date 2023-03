Neuer Austragungsort: Treffen der Stars beim â€žRed Bulls Salute 2023â€œ

Salzburg. (PM Red Bulls) Auf dieses internationale Einladungsturnier dürfen sich alle Eishockeyfans schon jetzt freuen. Vom 26. bis 27. August 2023 findet das traditionsreiche...

Salzburg. (PM Red Bulls) Auf dieses internationale Einladungsturnier dürfen sich alle Eishockeyfans schon jetzt freuen.

Vom 26. bis 27. August 2023 findet das traditionsreiche Red Bulls Salute nach langer Zeit wieder in Zell am See statt. Schon 2010, damals gemeinsam mit dem Austragungsort Salzburg, war die ‚Hockey-Town‘ Gastgeber des Turniers. Der Kartenvorverkauf für die 16. Auflage des Turniers beginnt im April dieses Jahres.

Vier Teilnehmer aus vier Nationen

Neben dem dreimaligen deutschen Meister EHC Red Bull München und dem siebenmaligen Gewinner der win2day ICE Hockey League, EC Red Bull Salzburg, sind der neunfache Schweizer Meister ZSC Lions aus Zürich sowie der siebenfache nationale Titelträger IFK Helsinki aus Finnland mit von der Partie. In Zell am See, wo Eishockey ebenfalls eine jahrzehntelange Tradition hat, kommt es damit zum Kräftemessen zwischen vier europäischen Teams aus vier unterschiedlichen europäischen Top-Ligen.

Die Halbfinalpartien stehen bereits fest: Am 26. August eröffnen die Teams aus Salzburg und Helsinki um 17:00 Uhr das Red Bulls Salute. Noch am selben Tag steigt um 20:30 Uhr das zweite Halbfinale. Dabei treffen die Mannschaften aus München und Zürich aufeinander. Die Sieger der beiden Halbfinalspiele kämpfen dann am 27. August um 19:00 Uhr im Finale um den Siegerpokal, zuvor findet um 15:00 Uhr das Spiel um Platz 3 statt.

Geschichte des Turniers

Das „Red Bulls Salute“ wurde bereits zwischen 2005 und 2013 als international besetztes Einladungsturnier für europäische Topmannschaften ausgetragen, ab 2010 diente es als Finalturnier der European Trophy. Im Jahr 2014 wich es der neu gegründeten Champions Hockey League (CHL), 2017 folgte nach einer vierjährigen Unterbrechung die Fortsetzung. Seitdem hat das Format seinen festen Platz im Eishockey-Kalender.

7733 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München