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Straubing TigersTransfer-News

Neuer Assistenztrainer bei den Straubing Tigers

30. Juni 20261 Mins read118
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Co-Trainer Gary Shuchuk - © City-Press
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Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers erweitern ihr Trainerteam: Gary Shuchuk wird zur Saison 2026/27 neuer Assistenztrainer des niederbayerischen PENNY DEL-Clubs.

Der 59-jährige Kanadier bringt umfangreiche Erfahrung aus verschiedenen Bereichen des Eishockeys mit an den Pulverturm. Zuletzt war Shuchuk mehrere Jahre als Assistenztrainer bei den Grizzlys Wolfsburg in der PENNY DEL tätig und kennt die Liga damit bestens. Zuvor arbeitete der ehemalige Stürmer unter anderem im College- und Nachwuchseishockey in Nordamerika, darunter an der University of Wisconsin, bei Michigan Tech sowie bei den Janesville Jets.

Auch als Spieler kann Shuchuk auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Der gebürtige Kanadier aus Edmonton absolvierte 162 Spiele in der NHL und stand dort für die Detroit Red Wings sowie die Los Angeles Kings auf dem Eis. Darüber hinaus war er unter anderem in der AHL, IHL, der Schweiz, Österreich und der DEL aktiv. In seiner Laufbahn feierte Shuchuk unter anderem den Gewinn des Calder Cups in der AHL sowie eine NCAA Championship. Mit seiner Erfahrung aus Nordamerika und Europa, seiner Liga-Kenntnis und seinem Blick für die Entwicklung von Spielern ergänzt Shuchuk künftig das Trainerteam der Straubing Tigers.

„Gary bringt sehr viel Erfahrung mit und kennt die PENNY DEL aus den vergangenen Jahren sehr gut. Er hat sowohl als Spieler als auch als Trainer auf hohem Niveau gearbeitet und wird unserem Trainerteam mit seiner Expertise und seiner Persönlichkeit guttun. Wir freuen uns, dass er Teil der Straubing Tigers wird“, so Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers.
Gary Shuchuk sagt zu seiner neuen Aufgabe: „Ich möchte mich herzlich bei Jason und Craig für die Möglichkeit bedanken, Teil der Organisation der Straubing Tigers zu werden. Ich freue mich darauf, nach Straubing zu kommen, mit den Spielern und dem Staff zu arbeiten und alles dafür zu tun, um den Tigers und ihren großartigen Fans dabei zu helfen, eine DEL-Meisterschaft nach Straubing zu holen.“

Seine Trainerstationen

Source: Gary Shuchuk @ Elite Prospects

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