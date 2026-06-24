Neuer Assistenzcoach bei den Saale Bulls Halle

Halle. (PM Saale Bulls) Mit Marco Ludwig präsentieren die Saale Bulls ihren neuen Co-Trainer, der in der neuen Saison Head Coach Christian Hommel bei der Arbeit mit der Mannschaft auf und neben dem Eis unterstützend zur Seite stehen wird.

Ludwig löst den bisherigen Assistenztrainer Aki-Petteri Pöyry ab, dessen Vertrag der Verein nicht verlängert hat.

„Mit Marco besetzen wir die Position mit unserem Wunschkandidaten“, so Christian Hommel über die Suche nach seinem Co-Trainer. „Ich sehe ihn als perfektes Pendant zu mir.“ Trotz seines jungen Alters kann der 43-jährige, der als Spieler knapp 400 Partien in der zweiten (Weißwasser, München) und dritten (u.a. Peiting, Riessersee, Bad Nauheim) Liga absolvierte, bereits auf mehr als ein Jahrzehnt Trainer-Erfahrung im Nachwuchs- und Seniorenbereich zurückblicken. Über die Stationen Jonsdorf, Bad Muskau und Weißwasser (U20) führte ihn sein Weg 2023 in die Oberliga Süd, wo er für Aufsteiger Stuttgart verantwortlich war. Die vergangenen beiden Jahre war der gebürtige Bad Muskauer als Assistenztrainer in Bayreuth tätig, nun kehrt er mit jeder Menge Erkenntnisse in den Osten der Republik zurück. „Marco kennt sowohl die Verantwortung als Head Coach als auch die Rolle im Trainerstab und bringt dadurch wertvolle Erfahrungen aus beiden Perspektiven mit. Er kennt den Süden und hat dort seine Erfahrung und Kontakte“, so Hommel, der neben der Expertise Ludwigs auch weitere Pluspunkte bei der gemeinsamen Arbeit hervorhebt. „Er strahlt Ruhe aus, hat uns aber vor allem in der Kommunikation von Anfang an überzeugt. Ich bin sehr froh, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten, und genieße schon jetzt den nahezu täglichen Austausch mit ihm. Wir sprechen eine gemeinsame Sprache, wie wir spielen und die Mannschaft lenken wollen.“

Seine Trainerstationen

Source: Marco Ludwig @ Elite Prospects

304 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro