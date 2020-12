Neue VerÃ¤nderungen in der DEL

Anzeige Der deutsche Discounter Penny ist in den Eishockeysport eingestiegen, indem er sowohl mit der Deutschen Eishockey Liga (DEL) als auch mit dem Deutschen...

Anzeige

Der deutsche Discounter Penny ist in den Eishockeysport eingestiegen, indem er sowohl mit der Deutschen Eishockey Liga (DEL) als auch mit dem Deutschen Eishockey-Bund (DEB) Sponsorenverträge abgeschlossen hat.

Das sind durchaus überraschende Nachrichten, da die Liga 2020 enorm gelitten hat. Aber es scheint sich endlich was zu bewegen auf dem Eis, denn abgesehen von diesem Sponsor gibt es auch noch weitere Veränderungen. Alles hier in der Übersicht.

Die Marke wird der erste Titelsponsor der DEL, nachdem sie einen Vertrag unterzeichnet hat, der ihr die Namensrechte an dem Wettbewerb bis zum Ende der Saison 2023-24 einräumt. Zusätzlich zum Titelsponsoring erhält das zur Unternehmen eine Sichtbarkeit auf dem Trikot jeder Mannschaft, wobei das Logo in das neue Ligalogo auf dem Trikot integriert werden soll. Die Vereinbarung sieht zudem vor, dass das Unternehmen in allen DEL-Stadien auf den so genannten „Kickplatten“ unter der Bandenwerbung, in den Toren und auf der Schiedsrichterausrüstung sichtbar ist. Die Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben, aber die Kölner Zeitung Kölner Express hat berichtet, dass die Vereinbarung einen Wert von über 3 Millionen Euro pro Jahr hat. Was Pennys Vertrag mit der DEB betrifft, so wird der Premium-Sponsor-Vertrag ebenfalls bis zum Ende der Saison 2023-24 laufen. Der Sport schickt sich also an, langfristig die zweitstärkste Kraft in der deutschen Sportlandschaft zu werden, hinter Fussball aber noch vor den Basketballern.

Esports in der DEL

So lächerlich es klingen mag, aber ESport ist eine schnell wachsende Branche, auch im Eishockey. Denn: Mehr als 60 Millionen Menschen verfolgten die Einladung von League of Legends 2018 online, bei der die Teilnehmer um mehr als 1 Million Dollar Preisgeld kämpften. Einschlägige Seiten Webseiten die sich mit der Thematik eingehender befassen berichten, dass das internationale DOTA-Turnier 2019 als das Turnier mit dem größten Preispool in der Geschichte des Glücksspiels gilt. Werbetreibende und andere Beteiligte mit großen Geldbeträgen sind aufmerksam geworden, da der Esport weltweit immer beliebter wird.

So haben die großen Sportligen wie die DEL damit begonnen, ihre Zehen in die virtuelle Landschaft zu stecken, und das schließt auch die Zeit der Selbstquarantäne und der sozialen Distanzierung ein, in der sich viele derzeit befinden. So haben beispielsweise eine Reihe von DEL-Teams virtuelle Versionen der Spiele gestreamt, die sie jeden Abend gespielt hätten, wenn die Saison nicht unterbrochen worden wäre. Jetzt, da die neue Saison langsam wieder starten wird, kann man diesbezüglich auch noch mehr erwarten.

Glücksspiel

Und zu guter Letzt wäre da ja noch das gute alte Glücksspiel. Besonders Sportwetten mit Bezug auf die DEL sind immer gern gesehen und sollten für die anstehende Saison auch deutlich an Fahrt aufnehmen. So gibt es mittlerweile auch schon einige gute Casino Spiele die sich mit dem Thema Eishockey befassen; ein toller Spaß, um langfristig am Ball…Verzeihung…am Puck zu bleiben.

Fazit

Es bewegt sich was bei der DEL. All die obengenannten Neuerungen sollten dafür sorgen, dass sich der Sport nach dem eher ernüchterndem Jahr 2020 wieder fangen und mit Vorfreude auf die Saison und die Zukunft blicken kann. Auf geht’s also, rauf aufs Eis!

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Anzeige