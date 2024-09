Neue Trikots der Starbulls Rosenheim fÃ¼r ein besonderes Derby am 1. November gegen den EV Landshut

Rosenheim. (PM Starbulls) Seit Dienstagabend brodelte die Gerüchteküche in Rosenheim. Durch ein kurzes Video auf den Social-Media-Kanälen der Starbulls wurde für heute eine Überraschung...

Durch ein kurzes Video auf den Social-Media-Kanälen der Starbulls wurde für heute eine Überraschung angekündigt. Heute verkündete der Verein, worum es sich genau handelt.

Das Derby zwischen den Starbulls Rosenheim und dem EV Landshut ist wohl eines der traditionsträchtigsten in ganz Eishockey-Deutschland. Genau deswegen haben sich die verantwortlichen des Vereins dazu entschieden, dieser Tradition gerecht zu werden.

Eine Hommage an alte Zeiten und an die Saison 1996/97

In Anlehnung an die Saison 1996/97 gibt es ab sofort neue Trikots der Starbulls Rosenheim. Die neuen Jerseys im Retro Design sind ab sofort im Online-Shop der Starbulls verfügbar. Aber diese Trikots sind nicht nur Sondertrikots für die Fans. Am 1. November im Derby gegen den EV Landshut im heimischen ROFA-Stadion werden sie auch auf dem Eis zum Einsatz kommen. Außerdem wird neben den Trikots der gesamte Spieltag dem Retro Thema gewidmet. Alle Grafiken im Stadion sowie die Social Media Präsenz wird an diesem besonderen Tag auf Retro umgestellt. Hier können die Fans also gespannt sein.

Der Vorverkauf der Tickets für eben dieses Retro Derby wird am Samstag, den 28.09.24 ab 12 Uhr starten. Wer an dem Tag im Stadion live dabei sein möchte, muss sich die Tickets schnell sichern.