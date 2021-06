Neue sportliche Leitung beim EHC Bayreuth

Bayreuth. (PM EHC) Zur neuen Saison haben zwei Bayreuther Urgesteine die Sportliche Leitung der Landesligamannschaft übernommen. Federführend wird sich Florian Müller künftig unter anderem...

Bayreuth. (PM EHC) Zur neuen Saison haben zwei Bayreuther Urgesteine die Sportliche Leitung der Landesligamannschaft übernommen.

Federführend wird sich Florian Müller künftig unter anderem für die Kaderzusammenstellung verantwortlich zeigen. Unterstützt wird er dabei von Marco Zimmer. Die beiden werden außerdem weiterhin aktiv auf dem Eis mitwirken, Müller in der Verteidigung, Zimmer sowohl in der Defensive als auch in der Offensive.

Beide konnten auch schon neben dem Eis ihre Erfahrungen sammeln. Müller als Spielertrainer in Pegnitz, Zimmer in gleicher Funktion beim EHC, mit dem er 2019 aus der Bezirksliga in die Landesliga aufstieg. In beiden Fällen hatten sie auch bei der Kaderplanung Mitgestaltungsmöglichkeiten, weshalb ihnen diese Aufgabe alles andere als fremd ist.

Das Hauptziel des EHC, so formuliert es unsere neue Sportliche Leitung, wird auch in diesem Jahr wieder der Klassenerhalt sein. Dieser soll möglichst sorgenfrei und frühzeitig erreicht werden. Dabei soll der Fokus ganz klar auf jungen Spielern liegen, in erster Linie aus dem eigenen Nachwuchsbereich, die ans Team herangeführt und integriert werden. Diese sollen dann, entsprechende Trainingsleistungen vorausgesetzt, möglichst viel Spielzeit bekommen, um auf und neben dem Eis von den alten Hasen zu lernen. Zunächst steht aber noch die Trainersuche im Vordergrund. Hier ist man guter Dinge, in naher Zukunft einen Nachfolger für Vaclav Drobny präsentieren zu können.

