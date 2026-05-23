Neue Rolle im Rudel: Sven Valenti wird Co-Trainer der Kassel Huskies

Kassel. (PM Huskies) Zur Saison 26/27 wird Sven Valenti das Amt des Co-Trainers der Kassel Huskies übernehmen.

In seiner Spielerlaufbahn absolvierte Valenti insgesamt 603 Spiele für die Schlittenhunde – nur drei Akteure kamen bisher auf mehr Einsätze. Aus Bad Tölz, dem Geburtsort seines Sohnes Yannik, wechselte der Verteidiger im Jahr 2001 erstmals nach Kassel.

Nach zwischenzeitlich vier Spielzeiten in Essen sowie in Weißwasser schloss sich Valenti im Jahr 2011 wieder seinen Schlittenhunden an und verhalf diesen 2014 maßgeblich zum Aufstieg. Unvergessen blieb dabei sein später Ausgleichstreffer im direkten Duell am letzten Spieltag gegen die Füchse Duisburg, welcher den Huskies die Teilnahme an der Aufstiegsrunde sicherte. Heute hängt Sven Valentis Nummer unter dem Arena-Dach.

Nach der gewonnenen DEL2-Meisterschaft 2016 verkündete der Verteidiger sein Karriereende. Während der Saison 17/18 kam er noch zu einem symbolischen Einsatz, um noch einmal mit seinem Sohn Yannik gemeinsam als Huskies auf dem Eis stehen zu können.

Erste Coaching-Erfahrung sammelte Sven Valenti bereits während seiner letzten Profi-Jahre als Assistenztrainer der U19 der EJK. Von 2017 bis 2022 war er schließlich Cheftrainer verschiedener Jugendmannschaften der Jungadler Mannheim, ehe er zur Saison 22/23 nach Kassel zurückkehrte. In dieser Saison gelang ihm zunächst als Co-Trainer, dann zwei Spielzeiten als Cheftrainer der U20 jeweils der Klassenerhalt in der DNL2.

Zudem sprang Valenti im Finale 2023 an der Seite von Daniel Kreutzer als Interimstrainer der Profimannschaft ein und unterstützte das DEL2-Trainerteam in den vergangenen beiden Jahren immer wieder, beispielsweise im Rahmen der Vorbereitung oder während den Playoffs.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Sven hat in den vergangenen drei Jahren mit unserer U20 sehr gute Arbeit geleistet und die Mannschaft zunächst mit zum Aufstieg und anschließend zweimal zum Klassenerhalt geführt. Darüber hinaus ist er mit unserem Team bereits bestens vertraut. Er kennt unseren Standort, viele Abläufe innerhalb der Organisation und bringt gleichzeitig eine hohe fachliche Qualität mit, weshalb wir überzeugt sind, dass er Petteri und unser gesamtes Trainerteam optimal ergänzen wird.“

Sven Valenti: „Mir geht es nach der Nachricht von Daniel natürlich hervorragend. Die Vorfreude auf die kommende Saison ist riesig. Ich freue mich unglaublich, wieder Teil der Profimannschaft der Kassel Huskies zu sein. Mit der neuen Eisfläche und der hoffentlich bald modernisierten Arena stehen spannende Zeiten bevor.“

Der aktuelle Huskies-Kader für die DEL2 Saison 2026/27 (Stand 22.05.2026)

Tor: Philipp Maurer, Leon Willerscheid, Alexander Pankraz

Verteidigung: Leonhard Korus, Manuel Schams, Marco Müller, Ben Stadler, Johannes Huss, Lucas Dumont

Sturm: Jake Weidner, Maciej Rutkowski, Tyler Benson, Laurin Braun, Till Michel, Yannik Valenti, Michael Bartuli, Hunter Garlent, Darren Mieszkowski, Tristan Keck

Trainer: Petteri Väkiparta (Head Coach), Sven Valenti (Assistant Coach)