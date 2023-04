Neue Nummer Eins fÃ¼r die Bayreuth Tigers

Bayreuth. (PM Tigers) In Bad Kissingen geboren durchlief Jonas Langmann ab 2005 den Nachwuchs in Schwenningen und Iserlohn, bevor er für er für die...

Bayreuth. (PM Tigers) In Bad Kissingen geboren durchlief Jonas Langmann ab 2005 den Nachwuchs in Schwenningen und Iserlohn, bevor er für er für die Roosters erstmals in der DEL eingesetzt wurde.

Einige Jahre in Hannover bei unterschiedlichen Teams der Landeshauptstädter sowie in unterschiedlichen Ligen, in welchen der Goalie eingesetzt wurde, folgten. Im Mai 2013 wurde Langmann in Hamburg unter Vertrag genommen und kam per Förderlizenzregelung für die Fischtown Pinguins zum Einsatz, mit welchen er 2014 seine erste DEL2-Meisterschaft feiern konnte und fortan als fester Bestandteil des Kaders galt. Mit überzeugenden Leistungen machte er die Ravensburg Towerstars auf sich aufmerksam, die den 1,93 Meter großen Linksfänger 2016 unter Vertrag nahmen und für die Langmann – mit einem Jahr Unterbrechung, in welchem er in Nürnberg agierte – seither als Stamm-Goalie aktiv ist und 2019 großen Anteil an der DEL2-Meisterschaft hatte, bei welcher er als MVP der Playoffs ausgezeichnet wurde.

Nun erfolgt der Wechsel nach zu den Tigers, welche in den nächsten zwei Spielzeiten die sportliche Heimat des gebürtigen Unterfranken sein werden.

„Seit Jahren gehört Jonas Langmann zu den besten Goalies der DEL2. Dass wir ihn vom neuen Weg der Tigers überzeugen konnten, freut mich sehr. Er wird nicht nur auf, sondern auch neben dem Eis ein wichtiger Faktor für unser Team sein und uns mit seiner Erfahrung und Ausstrahlung sehr gut tun“, beschreibt Manager Sport Rainer Schan die erste Neuverpflichtung der Tigers für die kommende Spielzeit.

Wir hatten die Gelegenheit mit Jonas – kurz nach dem erneuten Titelgewinn mit den Towerstars – ein kurzes Gespräch zu führen:

Jonas, herzlichen Glückwunsch zur dritten Meisterschaft, die du in der DEL2 gewinnen konntest.

Jonas Langmann: Vielen Dank. Es war ein langer Weg, der sich am Ende doch gelohnt hat.

Du wechselst nach vielen Jahren Ravensburg nach Oberfranken. Was sind die Beweggründe hierfür?

Jonas Langmann: Das Gesamtpakt passt einfach: Eine neue Organisation, in welcher künftig vieles auf einen neuen Weg gebracht werden wird. Für mich als Sportler ist dies natürlich sehr interessant bei einem solchen, ich nenne es mal Neuaufbau, dabei zu sein und einen Beitrag leisten zu können. Zudem kenne ich Rainer Schan natürlich sehr lange und habe mit ihm immer sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet, was am Ende auch den Ausschlag gegeben hat.

Was sagt dir Bayreuth als Stadt bzw. auch als Eishockeystandort?

Jonas Langmann: Bayreuth kenne ich schon sehr lange. Bereits im Nachwuchs – ich komme ja sozusagen fast aus dieser Ecke – habe ich mehrfach gegen Bayreuther Teams gespielt. Mit Ravensburg haben wir uns in Bayreuth immer schwergetan. Es war immer unangenehm hier zu spielen. Dies müssen wir auch in Zukunft für uns nutzen und heimstark auftreten. Die Stadt selbst haben meine Frau und ich auch bereits angesehen. Es ist eine sehr schöne Stadt in einer tollen Gegend.

Wann dürfen wir dich in Bayreuth erwarten?

Jonas Langmann: Ich werde, sobald ich hier alles erledigt habe, sehr zeitnah nach Bayreuth kommen. Ich möchte mich akklimatisieren und das Umfeld schnell kennenlernen. In großen Teilen werde ich auch mein Sommertraining in Bayreuth absolvieren.

Auch wenn dein neues Team gerade noch in der Entstehung ist: Kannst du bereits Ziele formulieren?

Jonas Langmann: In meiner bisherigen Karriere war ich es gewohnt, meist in Teams zu spielen, die in den oberen Tabellenregionen angesiedelt waren. Man beobachtet natürlich, was in der Liga und speziell auch in Bayreuth in den letzten Jahren passiert ist. In Bayreuth werden wir alles daransetzen, damit wir in die Top 10 kommen und damit einen ersten Schritt in die richtige Richtung gehen. Man wird versuchen, sich Jahr für Jahr zu verbessern, um eine gute Rolle in der Liga spielen zu können, was sich der Standort meines Erachtens auch verdient hat.

Du bist als „Vielspieler“ bekannt, der den Großteil der Einsätze auf der Goalie-Position absolviert.

Jonas Langmann: Ja, ich fühle mich immer noch topfit. Ich liebe Eishockey, mag den eng getakteten Rhythmus und es macht mir einfach großen Spaß, sodass ich schon immer so viele Spiele wie möglich absolvieren möchte.

Jonas, vielen Dank für dieses erste, sehr sympathische Gespräch. Wir wünschen dir eine angenehme Sommerpause und natürlich viel Erfolg bei deinem neuen Team. Wir freuen uns, dich spätestens Anfang September im Bayreuth Tigerkäfig auf dem Eis sehen zu können.

-av-



7083 Wo sollte der Deutschland Cup 2023 ausgetragen werden? Augsburg Berlin Dresden Garmisch-Partenkirchen Kassel Landshut München Nürnberg Oberhausen an einem anderen Ort