Neue Multifunktionsarena am Deutsche Bank Park in Frankfurt: Eintracht Frankfurt wÃ¼rde bei einem positiven Beschluss gerne als Betreiber einsteigen

Frankfurt. (EM) Vor knapp einem Monat berichteten wir über positive Signale für den Bau einer neuen Multifunktionsarena in Frankfurt am Main. Die Gedanken scheinen...

Frankfurt. (EM) Vor knapp einem Monat berichteten wir über positive Signale für den Bau einer neuen Multifunktionsarena in Frankfurt am Main.

Die Gedanken scheinen nach Jahren der Ideen und Rückschläge dahingehend greift, dass die geplante Multifunktionsarena am Standort P9, nahe dem Deutsche Bank Park (Fußballstadion), gleich mehrere Punkte vereinfachen könnte. Das bestehende Baurecht und die vorhandene Infrastruktur scheinen für diesen Standort perfekte Bedingungen zu bieten. Ein Grundsatzbeschluss könnte im Herbst endlich den lang ersehnten Traum einer neuen Halle für die Löwen Frankfurt und die Basketballer der Fraport Skyliners wahr werden lassen.

Am Rande der Saisoneröffnungs-Pressekonferenz mit Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann kam am Freitag auch das Thema Multifunktionsarena zur Sprache.

Falls es zum Grundsatzbeschluss kommt, soll die neue Multifunktionsarena nahe des Deutsche Bank Parks, also auch in direkter räumlicher Nähe zur SGE entstehen.

Am Bau ist die Eintracht unbeteiligt, würde aber bei einem positiven Beschluss ihren Hut in den Ring als Betreiber werfen. Hellmann erklärt seine Sicht zu diesem Thema aus Sicht des SGE Vorstandssprechers, aber auch als Bürger der Stadt Frankfurt.