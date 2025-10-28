Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Löwen WaldkraiburgNachwuchs

Neue Impulse für den Nachwuchs: Jakub Revaj verstärkt den EHC Waldkraiburg

28. Oktober 20252 Mins read69
Kinder- und Jugendtrainer Jakub Revaj (Vordergrund) - © Paolo Del Grosso
Waldkraiburg. (PM Löwen) Mit Jakub Revaj begrüßte der EHC Waldkraiburg bereits vor einigen Wochen einen Neuzugang, der gleich in doppelter Funktion auf dem Eis stehen wird.

Der 29-jährige Deutsch-Tscheche, geboren am 23. Mai 1996 in Jablonec nad Nisou, gehört in der Saison 2025/26 nicht nur zum Kader der Bayernliga-Mannschaft, sondern übernimmt auch eine zentrale Rolle in der Nachwuchsarbeit der Löwen. Der gelernte Stürmer soll als Trainer vor allem die technische und spielerische Entwicklung der jungen Talente im Verein fördern – und dabei auf die Erfahrungen aus einer starken tschechischen Eishockey-Schule zurückgreifen.

Seine ersten Schritte auf dem Eis machte Revaj in der bekannten Nachwuchsorganisation der Bílí Tygři Liberec (Weiße Tiger Liberec), einem der erfolgreichsten Ausbildungsvereine Tschechiens, aus dem in den vergangenen Jahren zahlreiche Profispieler hervorgegangen sind. Später führte ihn sein Weg über mehrere Stationen in Deutschland – unter anderem nach Dresden, Selb, Memmingen, Höchstadt und Bad Kissingen – wo er sich nicht nur sportlich, sondern auch menschlich weiterentwickelte. Zuletzt war er für LZHK Fabrykanci Łódź in der polnischen zweiten Liga aktiv und sammelte dort mit konstanten Leistungen wichtige internationale Erfahrung.

Beim EHC Waldkraiburg soll Revaj nun als Spieler und Coach eine Brücke schlagen: Einerseits steht er mit der Nummer 52 selbst auf dem Eis, andererseits gibt er sein Wissen künftig an den Nachwuchs weiter. Besonders in der technischen Ausbildung, im Kanten- und Scheibenhandling sowie im offensiven Umschaltspiel soll er junge Spieler an moderne Trainingsmethoden heranführen.

„Wir freuen uns sehr, mit Jakub einen Trainer zu haben, der aus einem renommierten Nachwuchssystem Europas stammt und seine Erfahrung nun an unsere jungen Spieler weitergibt“, heißt es aus der Leitung des EHC. „Er bringt das Verständnis, die Geduld und den Blick fürs Detail mit, die es braucht, um die Kinder langfristig zu entwickeln.“

Für Revaj selbst ist das Engagement in Waldkraiburg mehr als nur eine neue Station: „Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass junge Spieler hier mit Freude, Struktur und Leidenschaft Eishockey lernen. Gute Ausbildung ist die Basis für Erfolg – im Team und für jeden Einzelnen“, sagt der sympathische Linksschütze.

Mit seiner Verpflichtung stärkt der EHC Waldkraiburg nicht nur seine Bayernliga-Mannschaft in der Breite, sondern setzt zugleich ein klares Zeichen: Die Nachwuchsarbeit soll nachhaltiger und durch neue Einflüsse weiterentwickelt werden, ohne dabei den Spaß der Kinder zu verlieren.

