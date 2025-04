Neue Herausforderung gesucht: Paul Mayers Zeit in der Quadratenstadt endet

Mannheim. (PM Adler) Paul Mayer wird die Adler verlassen.

Das ergaben die Gespräche, die seit Saisonende geführt wurden. Der 19-jährige Verteidiger stellt sich einer neuen Herausforderung.

Mayer wechselte im Sommer 2022 zu den Jungadlern, feierte in der Spielzeit 2022/23 aber auch sein PENNY DEL Debüt. Im darauffolgenden Jahr kam der 1,89 Meter große und 84 Kilogramm schwere Linksschütze auf 13 weitere Einsätze im deutschen Oberhaus sowie auf 23 Partien in der DEL2 für Bietigheim. In die abgelaufene Saison startete der gebürtige Kaufbeurer mit einer Verletzung, kam in der Folge fast ausschließlich für Heilbronn in der Oberliga zum Einsatz.

Die Adler bedanken sich bei Paul für seinen Einsatz und sein Engagement und wünschen ihm für seine private wie sportliche Zukunft alles Gute.

Paul Mayers Karriere in Zahlen

