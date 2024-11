Neue Herausforderung fÃ¼r Ex-Adler Linden Vey

Fribourg. (PM HCFG) Die HC Fribourg-Gottéron AG freut sich, die Verpflichtung des kanadischen Centers Linden Vey bekanntzugeben. Der 33-jährige Rechtshänder wird die Drachen bis...

Der 33-jährige Rechtshänder wird die Drachen bis zum Ende der Saison 2024/25 verstärken. Vey konnte in der ersten Saisonhälfte bei Avangard Omsk in der KHL mit 19 Punkten in 20 Spielen seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis stellen. Mit seiner umfangreichen Erfahrung aus der NHL, KHL und den Olympischen Spielen für Kanada bringt er wertvolle Verstärkung und Routine in das Team. Linden Vey wird am Donnerstag in Freiburg eintreffen.

Gerd Zenhäusern, Sportdirektor: „Es ist eine grosse Freude, dass wir inmitten der Saison einen Spieler in Topform verpflichten konnten. Linden Vey ist ein erfahrener Center, der sowohl in der Offensive als auch in der Defensive wertvolle Akzente setzt. Durch die nunmehr sieben unter Vertrag stehenden Ausländer nimmt die Konkurrenz im Team zu.“

