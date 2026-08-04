Neue Eishockey-Allianz im Oberallgäu: ERC Sonthofen 1b und Eisbären Oberstdorf bündeln ihre Kräfte

Sonthofen. (PM ERC) Eine wegweisende Entscheidung für den regionalen Eishockeysport: In der kommenden Saison der Bezirksliga Gruppe C schickt das Oberallgäu eine neue, vielversprechende Spielgemeinschaft aufs Eis.

Der ERC Sonthofen und die Eisbären Oberstdorf gehen ab sofort gemeinsame Wege und schließen damit eine wichtige Lücke in der Nachwuchsförderung und im Amateursport der Region.

Was hinter den Kulissen bereits seit einiger Zeit als strategisch sinnvoller Schritt diskutiert wurde, ist nun offiziell besiegelt: Die neu gegründete 1b-Mannschaft des ERC Sonthofen und die Eisbären Oberstdorf treten künftig als Spielgemeinschaft in der Bezirksliga Gruppe C an.

Den Grundstein für dieses ambitionierte Projekt legten die Mitglieder des ERC Sonthofen vor wenigen Wochen. Auf einer wegweisenden Versammlung schlossen sie sich dem nachdrücklichen Wunsch der Vorstandschaft an und gaben grünes Licht für die Installation einer 1b-Mannschaft.

Das primäre Ziel dieser Neugründung ist klar definiert: Es geht um die nachhaltige Förderung des eigenen Nachwuchses und den Erhalt der sportlichen Heimat für viele lokale Talente. Oft stehen junge Spieler nach ihrer Nachwuchszeit vor dem Problem, den Sprung in die erste Mannschaft nicht sofort zu schaffen, oder sie können den hohen zeitlichen Aufwand aus beruflichen Gründen nicht stemmen. Die neue 1b-Mannschaft bietet genau diesen ausscheidenden Nachwuchskräften, aber auch ehemaligen Spielern und Eishockey-Enthusiasten aus der Region, die perfekte Plattform, um ihren Sport auf einem kompetitiven Niveau weiterzuführen.

Dass man diesen Weg nicht alleine geht, sondern sich mit einem starken Partner zusammentut, ist ein logischer und äußerst vielversprechender Schritt. Die Eisbären Oberstdorf, die Eishockeyabteilung des renommierten Eissport-Club Oberstdorf e.V. (ECO), übernehmen im Rahmen der Spielgemeinschaft die komplette Organisation des Spielbetriebs, der dementsprechend im heimischen Eisstadion in Oberstdorf ausgetragen wird.

Für die reibungslosen Abläufe im Hintergrund sorgt dabei ein erfahrenes und engagiertes Trio. Die Verantwortung tragen Sven Hindelang, der als Vizepräsident für die Abteilung Eishockey zuständig ist, Eishockey-Obmann Florian Umbreit sowie Kassenwart Stefan Fackler. Mit diesem kompetenten Team an der Spitze der Organisation ist sichergestellt, dass die neue Spielgemeinschaft auf einem soliden wirtschaftlichen und strukturellen Fundament steht.

Auch bei der sportlichen Leitung der neuen Truppe überlässt man nichts dem Zufall und setzt auf absolute Fachkompetenz mit starkem regionalem Bezug. Die Geschicke an der Bande werden in der kommenden Spielzeit von Robert Köcheler geleitet. Der erfahrene Headcoach, der über eine exzellente Trainerausbildung verfügt, ist in der regionalen Szene und ganz besonders in Sonthofen ein überaus bekanntes und geschätztes Gesicht. Seine Expertise wird von unschätzbarem Wert sein, um aus den Spielern beider Standorte eine homogene und schlagkräftige Einheit zu formen.

Ihm zur Seite steht als Co-Trainer Manfred Mayr. Als ehemaliger Spieler des ERC Sonthofen kennt Mayr die Strukturen, die Mentalität und die Herausforderungen für die jungen Spieler aus dem Effeff. Zusammen bilden Köcheler und Mayr ein Trainer-Duo, das nicht nur taktischen Sachverstand mitbringt, sondern auch die wichtige Identifikation mit beiden Vereinen verkörpert.

Mit der neuen Spielgemeinschaft rückt das Oberallgäuer Eishockey ein Stück weiter zusammen. Es entsteht ein Projekt, von dem beide Traditionsvereine langfristig profitieren dürften – und vor allem der Sport selbst, der durch diese Allianz eine neue, spannende Facette in der Region gewinnt.

239 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht