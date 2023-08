Neue DEG-Trikots strahlten Ã¼ber DÃ¼sseldorf!

Artikel anhören Düseldorf. (PM DEG) „Wo der alte Schlossturm steht, da sind wir zuhaus!“ Es war eine Präsentation der besonderen Art: Die Düsseldorfer EG...

Düseldorf. (PM DEG) „Wo der alte Schlossturm steht, da sind wir zuhaus!“ Es war eine Präsentation der besonderen Art: Die Düsseldorfer EG hat ihre neuen Spieltrikots der Saison 2023/24 vorgestellt – und das per Beamer-Projektion auf der Fassade des Düsseldorfer Schlossturms.

Tausende Besucherinnen und Besucher der Altstadt konnten am Samstag-Abend nach Einbruch der Dunkelheit zwischen 22.00 Uhr und Mitternacht die drei Jerseys auf diese außergewöhnliche Art bewundern. Das rote Heim- und das gelbe Auswärtstrikot sind in den traditionellen Farben der DEG gehalten, das blaue Ausweichtrikot ist an die Farben des Düsseldorfer Stadtwappens (blauer Anker, roter Löwe) angelehnt. Die Aktion warb auch für das erste Heimspiel der kommenden Saison am Sonntag, 17. September, 15.15 Uhr, im PSD BANK DOME gegen die Eisbären Berlin. Tickets unter www.degtickets.de, Spielplan www.deg-eishockey.de.

Die DEG bedankt sich ausdrücklich bei der Sigma System Audio-Visuell GmbH für die hervorragende technische Umsetzung, der Stadt Düsseldorf für die freundliche Erlaubnis und dem Schifffahrtsmuseum im Schlossturm für die Unterstützung.

