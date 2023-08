Neue Aufgabe fÃ¼r Zach Redmond

Artikel anhören München. (EM) Vor knapp einem Monat verkündete der EHC Red Bull München etwas überraschend die Vertragsauflösung mit Verteidiger Zach Redmond. Der 35-...

Artikel anhören Artikel anhören

München. (EM) Vor knapp einem Monat verkündete der EHC Red Bull München etwas überraschend die Vertragsauflösung mit Verteidiger Zach Redmond.

Der 35- jährige US-Amerikaner wollte seine Karriere beenden und eine neue Herausforderung suchen.

Redmond erklärte damals: „Ich bin zur Überzeugung gelangt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, meine Karriere in Europa abzuschließen. Letztlich haben mich persönliche und familiäre Gründe bewogen, diese schwere Entscheidung zu fällen. Ich schlage nun das nächste Kapitel in meinem Leben auf. Mein großer Dank gilt den Fans, meinen Teamkameraden und der gesamten Organisation für die großartige Zeit in München.“

Der ehemalige NHL-Spieler Redmond wechselte im Sommer 2020 in die bayerische Landeshauptstadt. In den vergangenen drei Spielzeiten absolvierte der DEL-Verteidiger des Jahres 2022 insgesamt 165 Ligapartien für die Red Bulls, dabei sammelte er 125 Scorerpunkte (39 Tore, 86 Assists). Hinzu kommen 18 Begegnungen in der Champions League (3 Tore, 11 Assists). In der letzten Saison gewann er mit den Münchnern die deutsche Meisterschaft.

13 Spielzeiten war Zach Redmond als Profi aktiv. 133 NHL-Spiele stehen in seiner Karrierestatistik. In der American Hockey League war er ein Topspieler der Rochester Americans, erzielte dort in 189 Spielen 86 Punkte und gewann 2019 den Eddie Shore Award als bester Verteidiger der AHL.

Offen war bislang, was Redmond nach seiner Karriere nun machen wird. Jetzt ist klar, dass er dem Eishockeysport erhalten bleibt. In der Organisation der Buffalo Sabres aus der National Hockey League (NHL) wird Zach Redmond als sogenannter „Players Developmet Coach“ helfen die Fähigkeiten der Spieler individuell zu verbessern.

3279 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten