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EC PeitingTransfer-News

Neue Aufgabe für Marco Habermann

23. Mai 20261 Mins read39
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Marco Habermann - © Sportfoto-Sale (MK)
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Peiting. (PM ECP) Der EC Peiting verabschiedet eine Identifikationsfigur auf dem Eis und heißt Ihn direkt hinter der Bande willkommen.

Marco Habermann wird seine aktive Karriere, nicht zuletzt wegen vieler Verletzungen in der Vergangenheit, beenden.

Fast 700 Spiele in Oberliga, DEL2 und auch in der DEL, hat Marco Habermann in den Beinen. Kaufbeuren, Düsseldorf, Kassel, Heilbronn, um nur einige der Stationen zu nennen für die sich Marco Habermann in die Schüsse geworfen hat.
Im gallischen Dorf hat „Habi“ das Eishockey Spielen gelernt und in den letzten fünf Saisons auch hier wieder die Schlittschuhe geschnürt.

„Wir sagen Danke für deinen Einsatz auf dem Eis Marco und lassen Dich aber doch nicht einfach so gehen!“, so der Klub in einer Mitteilung.

Marco Habermann wird zur neuen Saison neuer Co-Trainer der 1. Mannschaft und Lanny Gare beim Coaching zur Seite stehen.

„Habi kennt das Team, den Verein, die Philosophie hier in Peiting. Er hat fast zwei Jahrzehnte professionelles Eishockey gespielt und wir freuen uns, dass er seine Erfahrung nun den Spielern aus einer anderen Perspektive vermitteln wird“ so Teammanager Gordon Borberg zur Personalie.

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