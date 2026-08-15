Neue Ära für den Hammer Eissport: Aus der Beta Finanz Eissportarena wird die Spengel Eissportarena

Hamm. (PM Eisbären) Die Hammer Eis eG und der Pflegedienst Spengel schlagen gemeinsam ein neues Kapitel für den Eissportstandort Hamm auf.

Im Rahmen einer zunächst auf fünf Jahre angelegten Partnerschaft übernimmt der Pflegedienst Spengel die Namensrechte an der Eissporthalle Hamm. Die Arena trägt damit ab 01.08.2026 den Namen Spengel Eissportarena.

Die Laufzeit von fünf Jahren ist dabei bewusst gewählt. Der Betrieb der Halle liegt seit 2015 in den Händen einer Bürgergenossenschaft — nachdem die Stadt zuvor die mögliche Schließung beschlossen hatte. Was heute selbstverständlich wirkt, ist das Ergebnis von zehn Jahren ehrenamtlicher Arbeit, privatem Engagement und der Bereitschaft vieler Hammer Bürgerinnen und Bürger, nicht aufzugeben. Eine solche Struktur braucht keine Aufmerksamkeit für eine Saison, sondern Verlässlichkeit über Jahre.

Die Spengel Eissportarena steht künftig nicht nur für hochklassigen Eishockeysport der Hammer Eisbären, sondern ebenso für Breiten- und Nachwuchssport, den öffentlichen Eislauf, die Eisdisco und zahlreiche Veranstaltungen, die Menschen aus Hamm und der gesamten Region zusammenbringen — vom ersten Schritt auf dem Eis im Kindergartenalter bis zum Familiensonntag.

Philipp Alberti, Vorstand der Hammer Eis eG, erklärt: „Mit Christian Matzka und dem Pflegedienst Spengel gewinnen wir weit mehr als einen Namenspartner. Wir gewinnen einen regional verwurzelten Partner, der unsere Werte lebt und unsere Vision einer lebendigen Eissporthalle teilt. Dass diese Partnerschaft von Beginn an auf fünf Jahre angelegt ist, gibt uns die Planungssicherheit, die eine ehrenamtlich getragene Genossenschaft braucht. Gemeinsam möchten wir die Spengel Eissportarena zu einem Ort voller Emotionen, Gemeinschaft und unvergesslicher Erlebnisse weiterentwickeln.“

Christian Matzka, Geschäftsführer des Pflegedienstes Spengel, sagt: „Diese Halle und unser Pflegedienst haben mehr gemeinsam, als man auf den ersten Blick denkt. Beide halten Menschen in Bewegung und in Gemeinschaft — und beide leben davon, dass jemand Verantwortung übernimmt, auch wenn es unbequem ist. Die Geschichte dieser Halle ist eine Geschichte vom Nicht-Aufgeben: Sie stand vor dem Aus, und Hammer Bürger haben sich zusammengetan und sie gerettet. Genau diese Haltung prägt auch unser Unternehmen. Deshalb ist unser Name jetzt hier zu lesen, und deshalb für fünf Jahre und nicht für eine Saison. Wir kaufen kein Logo an einer Wand. Wir stellen uns hinter einen Ort, der für Hamm wichtig ist.“

Die Hammer Eis eG bedankt sich ausdrücklich bei Beta Finanz für die vertrauensvolle Unterstützung der vergangenen Jahre. Mit dem Wechsel von der Beta Finanz Eissportarena zur Spengel Eissportarena wird der Staffelstab an einen neuen starken regionalen Partner übergeben, der die Zukunft des Eissportstandorts aktiv mitgestalten möchte.

Bereits entwickelt wurde das neue Erscheinungsbild der Spengel Eissportarena, das in den kommenden Wochen Schritt für Schritt an und in der Halle sowie auf allen Kommunikationskanälen sichtbar wird. Das neue Logo verbindet die Identität des Pflegedienstes Spengel mit einem modernen und emotionalen Markenauftritt und steht sinnbildlich für Fürsorge, Gemeinschaft und Bewegung.

Mit der Spengel Eissportarena beginnt eine neue Ära für den Eissport in Hamm — getragen von einer starken regionalen Partnerschaft und der gemeinsamen Vision, den Eissportstandort Hamm nachhaltig weiterzuentwickeln.

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