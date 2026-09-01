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Neue Abwehrkante für die Eisbären Berlin?

1. September 20261 Mins read88
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Brandon Davidson of the Calgary Flames - © by Brad Watson/NHLI via Getty Images
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Berlin. (EM) Seit dem Abgang von Markus Niemeläinen schauen sich die Eisbären Berlin nach einem Ersatz um.

Laut DEL-Transferexperte „RinkRat“ könnte dieser nun gefunden worden sein.

 

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Der kanadische Verteidiger Branndon Davidson (35) soll demzufolge in die Hauptstadt wechseln.

Mit 188 cm Größe und 95 Kilogramm bringt er Gardemaße mit.

Brandon Davidson, der 2010 von den Edmonton Oilers gedraftet wurde verfügt über reichlich Erfahrung. Nach seiner Juniorenzeit in der WHL spielte er überwiegend in der AHL und absolvierte insgesamt 180 NHL-Spiele für mehrere Teams. Ab 2023 wechselte er nach Europa und spielte in der SHL für Färjestad und Rögle.
Seit 2024 steht er bei HC Kometa Brno in Tschechien unter Vertrag und gewann dort 2025 die tschechische Meisterschaft. Insgesamt blickt Davidson auf eine vielseitige Karriere in Nordamerika und Europa zurück.

Offiziell bestätigt ist der Transfer noch nicht.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Brandon Davidson @ Elite Prospects

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