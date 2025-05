Neubauer fliegt weiter fÃ¼r die Black Wings

Linz. (PM Black Wings) Mit Henrik Neubauer behalten die Steinbach Black Wings einen vielversprechenden Turbo für 2025/26.

Nach seiner bislang punktbesten Saison verlängert der Austro-Schwede seinen Vertrag und geht in sein zweites Jahr bei den Oberösterreichern.

Mit explosivem Speed, kompromissloser Einsatzbereitschaft und einer wichtigen Rolle im Penalty Killing hat sich der 28-Jährige als verlässlicher Zwei-Wege-Stürmer etabliert. Nach seinem Wechsel in die Stahlstadt im Sommer 2024 wurde Neubauer rasch zu einem unverzichtbaren Bestandteil in defensiven Schlüsselmomenten. Knappe 303 Minuten agierten die Oberösterreicher in ihren 62 Spielen in der abgelaufenen Meisterschaft in numerischer Unterlegenheit. Ganze 77 Minuten davon rackerte die Nummer 14 dabei entschlossen gegen die offensive Feuerkraft der Gegenspieler. Damit hatte der Austro-Schwede großen Anteil daran, dass die Stahlstädter mit 84,5% gemeinsam mit dem KAC die ligaweit meisten Unterzahl-Situationen erfolgreich überstanden.

Rasmus Tirronen und sein Tor dementsprechend gut behütet schlugen die Special Teams auf der anderen Seite des Eises selbst mehrmals gnadenlos zu. Mit insgesamt sechs Shorthandern jubelten die Linzer Special Teams am zweithäufigsten. Zwei Treffer davon gehörten Henrik Neubauer. Zwei weitere Tore und sechs Vorlagen bescherten dem pfeilschnellen Winger seine bisher punktbeste Saison in der höchsten Spielklasse des Landes. Diesen Wert versucht der Rechtsschütze auch in der kommenden Meisterschaft für die Steinbach Black Wings Linz zu überflügeln.

Kader Saison 2025/26 (Stand 07.05.25)

Tor: Rasmus Tirronen

Verteidigung: Niklas Würschl, Logan Roe, Patrick Söllinger, Greg Moro

Angriff: Brian Lebler, Emil Romig, Graham Knott, Stefan Gaffal, Julian Pusnik, Sean Collins, Henrik Neubauer

Neuzugänge: Luis Lindner

Abgänge: Raphael Wolf, Ian Scheid, Brodi Stuart, Marcel Witting, Niklas Bretschneider, Nico Feldner, Jakob Mitsch, Kilian Rappold, Lorenz Lindner

Head Coach Philipp Lukas Henrik war in den Special Teams sehr wertvoll für uns. Seine läuferischen Qualitäten und seine Coachbarkeit unterstreichen seine Bedeutung für unser Team. Er ist ein österreichischer Spieler in einem spannenden Alter, und wir freuen uns, auch in der kommenden Saison mit ihm zusammenzuarbeiten. Er befindet sich weiterhin in seiner Entwicklung und ist ein sehr arbeitswilliger Spieler, der stets alles gibt – sowohl im Training als auch im Spiel können wir uns voll auf ihn verlassen. Mit diesen Eigenschaften passt er hervorragend zu uns. Jetzt geht es darum, eine klare Identität in seinem Spiel zu entwickeln, diese weiter zu verfeinern und mehr Selbstvertrauen in seine Fähigkeiten zu gewinnen.

Henrik Neubauer Mein erstes Jahr in Linz war großartig – da gibt es nichts anderes zu sagen. Es ist ein perfekter Ort, um mich als Spieler weiterzuentwickeln. Wir hatten ein Team, das sehr wettbewerbsfähig war. Jeder hat es geliebt, in die Halle zu kommen, um besser zu werden. Unser Ziel, die Playoffs zu erreichen, haben wir geschafft – und wir sind sogar bis ins Halbfinale gekommen. Das war extrem aufregend. Ich bin sehr glücklich, dass mir der Verein und das Trainerteam auch für die nächste Saison ihr Vertrauen schenken. Ich freue mich jetzt schon darauf, die Fans und alle im Verein wiederzusehen.

Henrik Neubauer

