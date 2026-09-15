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Neuausrichtung ist bei den Löwen Frankfurt abgeschlossen

15. September 20263 Mins read131
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Löwen-Gesellschafter Stefan Krämer - © DEL Media/PR
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Frankfurt. (PM Löwen) Die Löwen Frankfurt stärken ihre Gesellschafterstruktur und schaffen damit eine weitere wichtige Grundlage für die Zukunft des Klubs.

Die Heureka GmbH und die ancoth GmbH erwerben als Minderheitsgesellschafter jeweils zehn Prozent der Anteile an der Löwen Frankfurt Eishockey-Betriebs GmbH. Der Einseg der beiden Unternehmen unterstreicht den eingeschlagenen strategischen Kurs und schafft zusätzliche Perspektiven für die Zukunft des Klubs.

Vor knapp zwei Jahren öffneten die Löwen Frankfurt ihren Gesellschafterkreis. Mit dem Einseg von PRANGE als Mitgesellschafter wurde ein wichtiger Grundstein für die wirtschaftliche Weiterentwicklung des Klubs im Rahmen der „Mission 2030“ gelegt. Die strategische Neuausrichtung verbindet Tradition und Werte mit Innovaon und Professionalität und schaftt damit die Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung. PRANGE hat seitdem einen wichgen Beitrag zur Professionalisierung und Weiterentwicklung der Löwen Frankfurt geleistet.

Bereits im Juni dieses Jahres konnten die Löwen Frankfurt die Eintracht Frankfurt Fußball AG als neuen Gesellschafter und strategischen Partner gewinnen. Die Kooperation verbindet zwei Klubs, die über umfangreiche Erfahrung im Profisport in Frankfurt und der Region verfügen. Insbesondere in den Bereichen Vermarktung, Merchandising und Digitalisierung bringt Eintracht Frankfurt zusätzliche Expertise und Schlagkraft ein. Dies eröffnet den Löwen Frankfurt neue Möglichkeiten für ihre weitere Entwicklung und schafft zusätzliche Perspektiven für die Zukunft des Klubs.

„Bereits mit der strategischen Partnerschaft mit Eintracht Frankfurt haben wir wichtige Fortschritte in den Bereichen Vermarktung, Merchandising und Digitalisierung erzielt“, erklärt Dr. Albrecht Brodhun, Vorstand bei PRANGE. „Mit der Heureka GmbH und der ancoth GmbH konnten wir nun zwei regional verwurzelte Unternehmen für den Gesellschafterkreis gewinnen, die ihre unternehmerische Erfahrung und Expertise einbringen werden. Damit stärken wir die Grundlage für die nachhaltige Entwicklung und Zukunft der Löwen Frankfurt. Den eingeschlagenen erfolgreichen Weg wollen wir gemeinsam konsequent fortsetzen.“

Mit der Heureka GmbH kommt ein in Frankfurt ansässiges Unternehmen zum Gesellschafterkreis hinzu. Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter ist Ken Oliver Fritz, Banker sowie Frankfurter Unternehmer und Investor mit enger Verbundenheit zu seiner Heimatstadt.

Ken Oliver Fritz: „Eishockeybegeistert bin ich seit meiner Jugend, und Frankfurt ist seit 30 Jahren mein Lebensmittelpunkt. Daher war für mich schnell klar, dass ich mich im Rahmen der Neuordnung der Gesellschafterstruktur bei den Löwen Frankfurt engagieren möchte. Meine langjährige Erfahrung als Banker und Unternehmer möchte ich als Gesellschafter einbringen und damit die weitere positive Entwicklung der Löwen unterstützen. Als Frankfurter verfolge ich die Löwen bereits seit vielen Jahren intensiv – daher ist diese Beteiligung für mich weit mehr als eine unternehmerische Entscheidung.“ Auch die ancoth GmbH hat ihren Firmensitz in Frankfurt am Main. Alleingesellschafter des Unternehmens ist Gregor Böhm.

Gregor Böhm: „Die Löwen Frankfurt stehen für eine große Tradition und eine außergewöhnlich treue Fangemeinscha. Als sich die Möglichkeit ergab, den Klub und sein Management als Gesellschaer zu unterstützen, war für mich schnell klar, dass ich mich engagieren möchte. In meiner beruflichen Lauahn habe ich Unternehmen auf ihrem Weg zu einer nachhalgen Entwicklung begleitet. Diese Erfahrung möchte ich nun bei den Löwen einbringen und damit einen Beitrag zur erfolgreichen Zukun des Klubs leisten. Ich freue mich sehr, Teil dieser Entwicklung zu sein.“

Die neue Gesellschaerstruktur der Löwen Frankfurt Eishockey-Betriebs GmbH stellt sich nun wie folgt dar:

40 % – Stefan Krämer
30 % – PRANGE Beteiligungen AG, Pleenberg
10 % – Eintracht Frankfurt Fußball AG
10 % – Heureka GmbH, Frankfurt
10 % – ancoth GmbH, Frankfurt

Stefan Krämer bleibt alleiniger Geschäftsführer der Löwen Frankfurt Eishockey-Betriebs GmbH. Die Neustrukturierung des Gesellschaerkreises ist damit abgeschlossen.

Geschäftsführer Stefan Krämer: „Mit der Heureka GmbH und der ancoth GmbH konnten wir zwei weitere renommierte Gesellschafter für die Löwen Frankfurt gewinnen und damit einen wichgen Schritt für die Zukunft unseres Klubs gehen. Dass uns dies nur kurze Zeit nach der Aufnahme der Eintracht Frankfurt Fußball AG in den Gesellschafterkreis gelungen ist, unterstreicht das große Vertrauen in die Löwen Frankfurt und das Potenzial unseres Klubs.
Wir freuen uns sehr, dass die Neuausrichtung des Gesellschafterkreises noch vor Beginn der neuen Saison erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Damit sind die strukturellen Voraussetzungen für eine nachhaltige Weiterentwicklung geschaffen. Unser Fokus liegt nun auf dem sportlichen Erfolg für die anstehende Saison.“

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