Neuausrichtung hinter der Bande bestätigt: Eislöwen verpflichten Bohuslav „Bo“ Šubr als Cheftrainer

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen stellen die Weichen für die Zukunft: Bohuslav „Bo“ Šubr übernimmt ab der kommenden Saison das Amt des Cheftrainers.

Der 45-jährige Tscheche hat bei den Blau-Weißen einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben.

Šubr bringt umfangreiche Erfahrung mit an die Elbe. Als Spieler war der ehemalige Stürmer in seiner Heimat sowie Kanada, den USA, Frankreich, Schweden, Norwegen, Serbien und den Niederlanden aktiv. Im Jahr 2010 folgte der Schritt hinter die Bande. Besonders prägend war seine Zeit bei den Tilburg Trappers: Von 2016 bis 2018 führte Šubr den Club zu drei Oberliga-Meisterschaften in Serie. Darüber hinaus sammelte er über ein Jahrzehnt hinweg wertvolle Erfahrung als Trainer der niederländischen Nationalmannschaften.

Zur Saison 2021/2022 wechselte Šubr zu den Löwen Frankfurt in die DEL2 und gewann dort direkt in seiner Debütsaison die Meisterschaft – verbunden mit dem sportlichen Aufstieg in die PENNY DEL. Nach zwei Spielzeiten in Kassel übernahm er zur Saison 2024/2025 die Ravensburg Towerstars. Mit den Oberschwaben erreichte er in der Meister-Saison der Dresdner Eislöwen das Finale und stand damit direkt auf der Gegenseite. Auch in der darauffolgenden Spielzeit war Šubr als Cheftrainer in Ravensburg tätig.

Sportdirektor Jens Baxmann: „Bo ist ein absoluter Fachmann mit klarer Struktur und einer modernen Herangehensweise. Er bringt die richtige Mischung aus Erfahrung, Energie und Konsequenz mit, um unserer Mannschaft eine klare Richtung zu geben. Gerade in der aktuellen Situation ist es wichtig, Stabilität aufzubauen und gleichzeitig neue Impulse zu setzen. Wir sind überzeugt, dass er hervorragend zu unserem Standort passt.“

Cheftrainer Bohuslav Šubr: „Ich habe Dresden zuletzt aus der Perspektive des Gegners sehr intensiv erlebt und dabei auch gespürt, welche Energie in diesem Standort steckt – vor allem durch die Fans. Genau darauf freue ich mich jetzt. Die Eislöwen sind ein ambitionierter Club mit viel Potenzial. Es geht nun darum, die richtigen Grundlagen zu legen und gemeinsam eine Mannschaft zu formen, die hart arbeitet und mit Leidenschaft auftritt.“

Mit der Verpflichtung von Šubr ist die Planung hinter der Bande jedoch noch nicht abgeschlossen: Das Trainerteam wird in den kommenden Wochen gezielt erweitert. Sowohl die Position des Co-Trainers als auch die des Torwart- sowie Athletiktrainers sollen neu besetzt werden, um optimale Voraussetzungen für die sportliche Entwicklung der Mannschaft zu schaffen.