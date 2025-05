Neuausrichtung bei den Importspielern der Passau Black Hawks

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks werden in der Saison 2025/26 die drei möglichen Kontingentspieler-Positionen im Kader neu besetzen.

Die Verantwortlichen der Habichte haben sich entschieden, bei den Importspielern eine neue Richtung einzuschlagen. Daher wird Arturs Sevcenko in der kommenden Spielzeit nicht mehr für die Habichte auf Torejagd gehen. Der 31-Jährige schloss sich vor zwei Jahren den Dreiflüsse-Städtern an. In diesen beiden Spielzeiten lief Sevcenko in 81 Partien für die Black Hawks auf und erzielte dabei 104 Scorerpunkte (41 Tore, 63 Vorlagen).

„Ich danke Passau für zwei großartige Jahre. Es war eine schöne Zeit mit guten Leuten, ich habe es hier sehr genossen. Ich wünsche der Mannschaft und den Fans alles Gute“, verabschiedet sich Arturs Sevcenko.

„Wir bedanken uns herzlich bei Arturs für seinen Einsatz und seine Leistungen in den vergangenen zwei Jahren im Trikot der Passau Black Hawks. Wir wünschen ihm für seine sportliche und persönliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg auf seinem weiteren Weg“, so die Verabschiedung durch Passau Black Hawks Geschäftsführer Kevin Dierks. -czo

Kader – Saison 2025/26

Tor: Marco Eisenhut, Janik Engler

Verteidigung: Marlon D´Acunto,

Angriff: Andrew Schembri, René Röthke, Sascha, Maul

