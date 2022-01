Neuansetzungen in der PENNY DEL

Neuss. (PM DEL) Coronabedingt mussten in der PENNY DEL mehrere Spiele in den vergangenen Wochen abgesagt werden. Die Liga hat in Abstimmung mit den...

Neuss. (PM DEL) Coronabedingt mussten in der PENNY DEL mehrere Spiele in den vergangenen Wochen abgesagt werden. Die Liga hat in Abstimmung mit den Clubs aus Straubing, Schwenningen, Wolfsburg, Bietigheim und Düsseldorf folgende Partien neu angesetzt. Straubing Tigers – Schwenninger WildWings: 13.2.2022 (19 Uhr)

Straubing Tigers – Grizzlys Wolfsburg: 18.2.2022 (19.30 Uhr)

Schwenninger WildWings – Bietigheim Steelers: 18.2.2022 (19.30 Uhr)

Bietigheim Steelers – Düsseldorfer EG 15.03.2022 (19.30 Uhr) 5048 Geisterspiele, Spielverlegungen, Spielausfälle, Corona-Fälle, Quarantänemaßnahmen, Spielplan-Chaos, Nachholspiele mit zum Teil sehr kleinen Kadern aufgrund von Corona: Wie fair ist der Wettbewerb und Titel und Abstieg in DEL und DEL2 noch? Absolut fair, alle wussten vor der Saison was passieren kann Nicht mehr ganz fair, aber man sollte am Modus und am Auf- und Abstieg festhalten. Mit Fairness und einem Wettbewerb auf Augenhöhe hat das alles nichts mehr zu tun.