Neuanfang beim ERC Sonthofen

Seniorenmannschaft soll in der Bezirksliga an den Start gehen

Sonthofen. (ERC Sonthofen) Der Vorstand des ERC Sonthofen hat beschlossen, von dem ihm vom Bayerischen Eishockeyverband eingeräumten Recht auf Teilnahme am Spielbetrieb der nächsten Bayernliga-Saison keinen Gebrauch zu machen.

Hintergrund dieser nach vielen Diskussionen getroffene Entscheidung ist, dass mit den Spielern aus dem eigenen Nachwuchs eine konkurrenzfähige Mannschaft in dieser Spielklasse nicht aufgestellt werden kann.

Es soll vielmehr der eingeschlagene Weg der Nachwuchsförderung beibehalten werden, weshalb den Spielern aus dem eigenen Nachwuchs Spielpraxis in einer Seniorenmannschaft in der Bezirksliga gegeben werden soll. Die Mannschaft soll um Spieler, die bereits im Sonthofer Nachwuchs ausgebildet wurden, aufgebaut werden, um auf diese Weise auch in der Bezirksliga eine spielstarke Mannschaft auf das Eis bringen zu können.

Hierfür konnten als Verantwortliche für die Zusammenstellung der Mannschaft zwei Urgesteine, Peter Waibel und Thomas Blaha, gewonnen werden.

Für den Neuanfang liegen bereits Zusagen von Spielern vor. Mit weiteren Spielern befindet man sich in aussichtsreichen Gesprächen. Sobald die Mannschaft zusammengestellt ist, wird diese vorgestellt werden.

Da für die Teilnahme am Spielbetrieb noch die Zustimmung der Mitglieder erforderlich ist, wird, sobald dies möglich ist, eine Mitgliederversammlung stattfinden.