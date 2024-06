Neu-Straubinger Nick Geitner im Interview: â€žIch freue mich auf die neue Herausforderung â€“ Straubing ist ein richtig guter Clubâ€œ

Düsseldorf/Straubing. (MR) Seit Anfang der Woche ist die Katze aus dem Sack – von der Düsseldorfer EG wechselt Verteidiger Nick Geitner zum DEL-Halbfinalisten Straubing...

Im Rahmen einer Charity-Veranstaltung von „Hockey is Diversity“ im Eisstadion an der Brehmstrasse hatte Nick Geitner noch kurz Zeit für ein paar Fragen.

Das Düsseldorfer Eigengewächs muss den Club nun nach fünf Profijahren verlassen, sieht aber im Wechsel, der durch den auslaufenden Vertrag nicht ganz überraschend kam, durchaus auch Chancen neue Herausforderungen für sich, wie CHL und Spengler-Cup. Auch wenn ihm bewusst ist, dass er durch den tiefer besetzten Kader der Tigers erst einmal um einen Stammplatz kämpfen muss.

Die Heimat wird er aber nicht vergessen, vielleicht sogar vermissen, doch er hat auch besondere Erinnerungen an seine Zeit bei der DEG, wie z.B. sein Treffer beim 7:1 Sieg gegen die Kölner Haie. Alles Gute und viel Erfolg in der Gäubodenstadt, Nick – und man sieht sich ja immer mindestens zweimal in der Saison!

Nick Geitner im Interview